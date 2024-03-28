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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أكتر أبراج هتدى عيدية كبيرة.. هل تعرف أحدا منهم

العيدية
العيدية

إظهار الكرم في العيدية من أكثر الأشياء التي يفرح بها الصغار وهي عبارة عن مبلغ مالي يقوم بإعطائه لهم أحد الاقارب الكبار أو المعارف أو الوالدين.

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 ووجد علماء الفلك أن صفة الكرم من برج لآخر، حيث تُظهر بعض الأبراج كرماً استثنائياً بينما قد يكون البعض الآخر أكثر تحفظًا.

ووفقا لما جاء في موقع Astrology Answer نعرض لكم الأبراج التى تتميز ب الكرم ويمكن أن تعطي عيدية كبيرة 

برج الحوت: 

يتميز مولود برج الحوت بالعطاء والكرم الشديد  فهو شخص عطوف ورحيم ويسعى دائمًا لمساعدة الآخرين دون توقع أي شيء في المقابل.

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برج القوس:

 يتمتع برج القوس بروح المغامرة والكرم و يحب مشاركة ما لديه مع الآخرين ويُسعده إسعادهم.


برج الميزان:

 يعد مولود برج الميزان بدبلوماسيته وحرصه على تحقيق التوازن، ويمتد هذا الحرص ليشمل كرمه، فهو يشارك ما لديه مع الآخرين دون تردد.


برج الأسد:

 يتمتع مولود برج الأسد بكرم كبير وحب للظهور، فهو يحب أن يشعر بمدى كرمه وأن يقدم نفسه كشخص سخي.
برج الثور:

 يعرف مولود برج الثور بكرمه خاصة مع الأشخاص الذين يحبهم ويقدرهم.
 

الكرم الأبراج مولود برج الحوت علماء الفلك برج الميزان برج الحوت برج القوس برج الأسد

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