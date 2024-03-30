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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

5 أطعمة غير متوقعة لصحة الكلى يجب عليك تناولها يوميا

صحة الكلى
صحة الكلى

الكلى عضو مهم ينتج الهرمونات الضرورية للصحة الجيدة، وتوازن الشوارد الكهربائية، وتصفية النفايات من الدم بصمت، يمكن أن يكون مرض الكلى المزمن نتيجة لسوء الاختيارات الغذائية ونمط الحياة. 

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فيما يلي 5 أطعمة مفيدة لكليتيك ويجب عليك تناولها كل يوم:

-​المكسرات والبذور​

المكسرات والبذور هي أطعمة خارقة صغيرة ولكنها قوية تقلل الالتهاب وتشبع جوعك بسرعة، المكسرات والبذور غنية بالبروتين النباتي والألياف ومضادات الأكسدة والدهون الصحية للقلب وأحماض أوميغا 3 الدهنية، يمكن أن تساعد المكسرات والبذور في تطهير الكلى بشكل أكثر فعالية لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والفوسفور.

-​​الثوم

يشتهر الثوم بصفاته العلاجية، وأحد مكوناته الرئيسية هو الأليسين، الذي يتمتع بصفات مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، الاستهلاك المتكرر يحمي وظائف الكلى، ويخفض ضغط الدم، ويمنع أمراض القلب المرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول.
 -التفاح

البكتين، وهو من الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تقلل نسبة السكر في الدم والكوليسترول، موجود في التفاح،  تناول القشر، لأنه يحتوي على وفرة من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الكيرسيتين، الذي قد يساعد في حماية أنسجة المخ.

-الفلفل الأحمر
الفلفل الأحمر مفيد لصحة الكلى بسبب محتواه المنخفض من البوتاسيوم، كما أنه يحتوي على معادن أخرى، ولون، ونكهة، وألياف، وحمض الفوليك، وفيتامينات C، وB6، وA، والليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يحمي من بعض أنواع السرطان.

-​​الأسماك الدهنية​
كونها تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، توفر الأسماك الدهنية فوائد صحية للقلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهاب، يخفض سمك السلمون نسبة الكولسترول في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى، تركيبة البروتين عالية الجودة تعزز الصحة العضلية والعامة.

المصدر: timesofindia

 

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