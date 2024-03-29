6 أسباب غير متوقعة لعدم وضوح الرؤية | ماذا يحدث لـ العين؟

الرؤية الواضحة هي جانب أساسي من الحياة اليومية، مما يسمح لنا بالنظر إلى العالم بثقة وسهولة، يمكن أن يكون ضعف البصر أعراضًا مثيرة للقلق بالنسبة للأفراد من جميع الأعمار، هناك عدد من الأشياء، بما في ذلك التهابات العين والأخطاء الانكسارية، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذه الحالة.

فيما يلي 6 أسباب نموذجية لعدم وضوح الرؤية والعلاجات المتاحة لاستعادة الرؤية الحادة.

-خطأ انكساري

يمكن أن تؤدي الأخطاء الانكسارية، مثل قصر النظر ، ومد البصر ، والاستجماتيزم، وطول النظر الشيخوخي (فقدان الرؤية المرتبط بالعمر)، إلى رؤية ضبابية، تحدث هذه الأخطاء عندما يعطل شكل العين الضوء عن التركيز مباشرة على شبكية العين، يتضمن العلاج عادةً العدسات التصحيحية التي يصفها فاحصي البصر أو أطباء العيون، توفر الجراحة الانكسارية مثل الليزك أو PRK حلاً دائمًا لبعض الأفراد.

-جفاف العين

حاليًا، يتعرض 32% من الأشخاص لخطر الإصابة بجفاف العيون في الهند، وفقًا لبحث نُشر في المجلة الهندية لطب العيون، يمكن أن يتميز بعدم كفاية إنتاج الدموع أو التبخر السريع للدموع، تشمل الأعراض عدم الراحة في العين والحرقان والحساسية للضوء، تتراوح خيارات العلاج من قطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية إلى الأدوية الموصوفة، وتعديل نمط الحياة، وسدادات القناة الدمعية، وفي الحالات الشديدة، الجراحة.

-إعتام عدسة العين

يحدث إعتام عدسة العين، وهو أمر شائع بين كبار السن، عندما تصبح عدسة العين غائمة، مما يعيق مرور الضوء إلى شبكية العين، في حين أنها غالبا ما تتطور ببطء دون أعراض ملحوظة، إلا أنها يمكن أن تسبب ضعف البصر مع مرور الوقت، يتضمن العلاج الاستئصال الجراحي للعدسة المعتمة، وغالبًا ما يتم استبدالها بزراعة عدسة شفافة، يمكن أن تساعد النظارات المكبرة والإضاءة المحسنة في إدارة إعتام عدسة العين في المراحل المبكرة.

-الجلوكوما

يشمل الجلوكوما مجموعة من أمراض العيون التي تلحق الضرر بالعصب البصري، مما يؤدي إلى فقدان البصر وربما العمى، يعد الاكتشاف المبكر من خلال فحوصات العين الشاملة أمرًا بالغ الأهمية، حيث أن الجلوكوما عادة ما يتقدم ببطء دون ظهور أعراض ملحوظة، يشمل العلاج الأدوية الموصوفة أو العلاج بالليزر أو الجراحة لمنع المزيد من تدهور الرؤية.

-الضمور البقعي

يؤثر الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) على البقعة، وهي ضرورية للرؤية المركزية والرؤية التفصيلية، وهو سبب رئيسي لفقدان البصر لدى كبار السن، مما يؤثر على الأنشطة اليومية مثل القراءة والقيادة، على الرغم من عدم وجود علاج لمرض AMD في مرحلة مبكرة، إلا أن العناصر الغذائية المحددة والحقن وعلاجات الليزر يمكن أن تبطئ تطوره وتحافظ على الرؤية.

-عدوى العين

يمكن أن تسبب التهابات العين، مثل التهاب الملتحمة (العين الوردية) والتهاب القرنية الهربسي، رؤية ضبابية وعدم الراحة، غالبًا ما تؤثر هذه الالتهابات على القرنية وقد تنجم عن عوامل مختلفة، بما في ذلك التعرض الفيروسي أو البكتيري والاستخدام غير السليم للعدسات اللاصقة، يتضمن العلاج عادة قطرات عينية موصوفة أو أدوية عن طريق الفم مصممة خصيصًا لنوع العدوى المحدد.

المصدر: timesofindia.