مسلسل قلع الحجر الحلقة20.. منى عبد الغنى تكتشف خيانة محمد رياض لها

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 20 تطور جديد فى الأحداث حيث تكتشف منى عبد الغنى خيانة زوجها محمد رياض لها حيث تعلم بزواجه عرفيا حيث تتواصل زوجته الجديدة معه لتطلب منه المال من أجل ابنه.

بينما يقوم محمد رياض بتحريض عائلته على قتل فرد من عائلة الشواكيش لوجود ثأر بينهما.

في حين تكتشف سوسن بدر أن ابنتها تحب أحد أفراد عائلة الشواكيش وهو الأمر الذى رأته فضيحة كبرى وأزمة بسبب الثأر الذى يجمع بين العائلتين العمامرة والشواكيش.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.