عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن: الرئيس السيسي وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر على مدار 10 سنوات

الدكتورة نيفين حمدي
الدكتورة نيفين حمدي

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مضى بالدولة المصرية نحو جمهورية جديدة واعدة تنطلق إلى آفاق الريادة في الداخل والخارج وبما يحقق للمصريين مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي حقق طفرة تنموية شاملة  خلال السنوات العشرة غير المسبوقة، في تاريخ الدول.

 

وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، إن الرئيس السيسي حقق العديد من المشروعات التنموية القومية الكبري والتي يمكن أن توصف بأنها إعجاز، فمنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد لأول مرة في الثامن من يونيو 2014، حرص علي القضاء على الفوضى والإرهاب، وإعادة الاستقرار والأمن، وتمكن الرئيس العبور بمصر إلى بر الأمان بالتخلص من كافة الأزمات ومواجهة التحديات التي كانت تعانى منها الدولة في فترة حكم قوي الشر والظلام، ثم تلاها رؤيته المستقبلية للأزمات التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تشمل الاقتصادية والسياسية والتنموية وأيضا الملف الأبرز وهو السياسية المصرية الخارجية، فوضع الرئيس العلاج المناسب لتلك الأزمات في وقت قياسي 10 سنوات لم تشهده تاريخ الدول من قبل.

 

وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن إنجازات الدولة المصرية، تنوعت على مدار السنوات العشرة الماضية، سواء التنموية والخدمية والطرق والكباري والاسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والزراعة والصناعة وغيرها كثير، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بمعيشة المصريين نحو مستقبل أفضل، وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطن المصرى، في شتي المجالات سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية، لافتة إلي أن الدولة تبذل جهدا كبيرا في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تسعى من خلالها حل المشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين وتمثل طفرة غير مسبوقة، تعكس مدى إصرار وعزيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على العبور بالبلاد نحو الجمهورية الجديدة.

 

وأكدت النائبة نيفين حمدي، أن فترة حكم الرئيس السيسي تميزت بإطلاق المشاريع القومية العملاقة كقناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية، مرورا بمشروعات الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات، فضلا عن التوسع في بناء المدن الجديدة سواء السكنية أو الصناعية أو السياحية، إلى جانب إنشاء العديد من الطرق والأنفاق والكباري وأيضا استصلاح وزراعة ملايين الافدنه وايضا المشروع القومي لتبطين الترع، فضلا عن إطلاقه المبادرات الإنسانية والصحية والاجتماعية، وذلك من خلال وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر تشمل كافة المجالات في وقت قياسي غير مسبوق.

 

وأشارت نيفين حمدي، إلى أنه على مدى السنوات العشرة الماضية، نفذت مصر العديد من المشروعات القومية الضخمة التي تقدم الكثير من الفرص الاستثمارية، مما جعل العالم يُنظر إليها على أنها بوابة رئيسية إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، لافته الي أن الدولة المصرية تمتع بموقع جغرافى متميز واستقرار أقتصادي وسياسى وأمني غير مسبوق، إضافة إلي إنجازات المشروعات القومية الكبري ورؤية الرئيس السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، كان لها الفضل في صمود الدولة المصرية أمام  العديد من الازمات الداخلية والخارجية، ومراحلها المختلفة، فضلا عن تقلبات الاقتصاد العالمي التي صاحبتها الأزمة الكبري، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والازمة الفلسطينة واللبيية الأخيرة.

 

وتابعت نائبة حماة الوطن، لا شك أن حجم الجهود المبذولة من القيادة السياسية والذي تم إنجازه خلال السنوات العشرة الماضية  كانت بمثابة إعجاز وإنجاز غير مسبوق في تاريخ التنمية في مصر، حيث استطاعت القيادة الحكيمة والرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام، وفي محافظات الصعيد بوجه خاصات قومية ضخمة ، تمثلت في الطرق والكباري والموانئ والكهرباء والصناعة والطاقة والإسكان وغيرها كثير، موضحه أن القيادة السياسية حرصت على رفع مستوى معيشة المصريين، من خلال السكن اللائق وتوفير المرافق الرئيسية كالمياة والكهرباء والطاقة والنقل والمواصلات والصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وتنمية المشروعات الصغيرة للشباب، مؤكدة أن صعيد مصر كان له النصيب الأكبر من مبادرة حياة كريمة.

 

ووجهت النائبة نيفين حمدي، تحية شكر وتقدير للرئيس السيسى الذى غير وجه حياة  في مصر، كما يحلم ويتمناها المصريين، كما وجهت التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم الـذي يُثبـت كـل يوم حبة واخلاصة لوطنة حفظ الله مصر، وأدام أمنها واستقرارها ونموها، وجعلها حصن سلم وأمن لأمتها العربية والإسلامية وقارتها الإفريقية.

الدكتورة نيفين حمدي حزب حماة الوطن عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

ترشيحاتنا

نقل بثينة فتاة الشروق إلى المستشفى مرة أخرى بسبب المضاعفات.. تفاصيل

أسامة الأزهري: «سلطان العاشقين» من العارفين بالله وكفره البعض.. وهناك مدارس تُنكر التصوف

محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي

قمة إنجليزية.. تشكيل مانشستر سيتي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

متى يجب إخراج زكاة الفطر؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

فتاق.. القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل خضوع نتنياهو لعملية جراحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ49.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل| شاهد

القصة الكاملة| رمضان صبحي في مرمى المنشطات.. واتحاد الكرة يفجر مفاجأة

إنجازات متميزة لأبناء المؤسسات العسكرية في دورة الألعاب بغانا وبطولتي أفريقيا للمصارعة بمصر

لن تصدق.. نوع من المشروبات يحمي الأسنان من التسوس

فيديو

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا تستحق النجومية بجدارة

الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة.. وسعر الدولار الرسمي اليوم في البنوك

دينا الشربيني تعيش أجواء شهر رمضان مع حلا وهنا شيحة.. صور

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ