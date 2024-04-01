حدث ليلًا| توسعات جديدة لتطوير التعليم العالي المصري.. أرقام قياسية بالجملة لـ الفرعون المصري خلال مواجهة ليفربول ضد برايتون.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

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تخصصات تواكب سوق العمل.. توسعات جديدة في تطوير التعليم العالي المصري

https://www.elbalad.news/6155560

أحمد صبري ينعى شقيقة اللواء سمير فرج

https://www.elbalad.news/6158822

البلشي: نحن أمام الاحتفال بمرور 83 عاما على تأسيس نقابة الصحفيين

https://www.elbalad.news/6158787

الحكم على المتهمين الأربعة في قضية قـ.تل اللواء اليمني حسن العبيدى.. اليوم

https://www.elbalad.news/6158763

نظر محاكمة 49 متهما في تهريب أدوية سرطان من فرنسا

https://www.elbalad.news/6158747

حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين في مطروح والسويس

https://www.elbalad.news/6158686

مشروع نجم.. محلل رياضي يشيد بأداء محمد شحاتة مع الزمالك

https://www.elbalad.news/6158861

يستفز جمهور الزمالك.. إمام عاشور يثير الجدل في أحدث ظهور

https://www.elbalad.news/6158846

أرقام قياسية بالجملة لـ الفرعون المصري فى مواجهة ليفربول ضد برايتون

https://www.elbalad.news/6158849

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

https://www.elbalad.news/6158879