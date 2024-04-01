عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلًا| توسعات جديدة لتطوير التعليم العالي المصري.. أرقام قياسية بالجملة لـ الفرعون المصري خلال مواجهة ليفربول ضد برايتون.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

نشرة أخبار صدى البلد
نشرة أخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

تخصصات تواكب سوق العمل.. توسعات جديدة في تطوير التعليم العالي المصري

https://www.elbalad.news/6155560

أحمد صبري ينعى شقيقة اللواء سمير فرج

https://www.elbalad.news/6158822

البلشي: نحن أمام الاحتفال بمرور 83 عاما على تأسيس نقابة الصحفيين

https://www.elbalad.news/6158787

الحكم على المتهمين الأربعة في قضية قـ.تل اللواء اليمني حسن العبيدى.. اليوم

https://www.elbalad.news/6158763

نظر محاكمة 49 متهما في تهريب أدوية سرطان من فرنسا

https://www.elbalad.news/6158747

حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين في مطروح والسويس

https://www.elbalad.news/6158686

مشروع نجم.. محلل رياضي يشيد بأداء محمد شحاتة مع الزمالك

https://www.elbalad.news/6158861

يستفز جمهور الزمالك.. إمام عاشور يثير الجدل في أحدث ظهور

https://www.elbalad.news/6158846

أرقام قياسية بالجملة لـ الفرعون المصري فى مواجهة ليفربول ضد برايتون

https://www.elbalad.news/6158849

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

https://www.elbalad.news/6158879

حدث ليلا محمد صلاح ليفربول نقابة الصحفيين السيسي غزة ​قطاع غزة​ الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

هل الجماع في ليالي العشر الأواخر من رمضان حرام؟.. احذره بهذه الحالة

موضوعات متعلقة

مقدم برنامج حياة كريمة: السوشيال ميديا تصدر النماذج السيئة فقط

كوبرا الحلقة 6..محمد إمام ينقذ شقيقه من الموت والبوليس يحاصره في المستشفى

نجم الكرة المصرية السابق: أداء الزمالك أمام مودرن فيوتشر غير مقنع

قبل ساعات من تنصيبه لولاية جديدة.. إنجازات بالدقهلية.. ممشى سياحى جديد بمدينة المنصورة ومشروعات إسكانية وطفرة فى الطرق والكبارى

مواقيت الصلاة ليوم 22 رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

مشروع نجم.. محلل رياضي يشيد بأداء محمد شحاتة مع الزمالك

محافظ بورسعيد يشارك "نزلاء دور الأيتام والمسنين" الإفطار الرمضاني

الحكم على المتهمين الأربعة في قضية قـ.تل اللواء اليمني حسن العبيدى.. اليوم

ترشيحاتنا

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

حدث ليلًا| توسعات جديدة لتطوير التعليم العالي المصري.. أرقام قياسية بالجملة لـ الفرعون المصري خلال مواجهة ليفربول ضد برايتون.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. وهذه قيمته في مصر على مستوى جميع الأعيرة

تهديد لروسيا.. الكونجرس الأمريكي يكشف نية واشنطن إرسال صواريخ باليستية إلى أوكرانيا

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

أسباب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم .. كيف يكون دعاؤها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة ومكياج لافت.. منة عرفة تثير الجدل بظهورها| شاهد

عباءة أنيقة.. كارمن سليمان تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان لافت.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ