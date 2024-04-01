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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

مجمع الشفاء في غزة
مجمع الشفاء في غزة

أفادت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الإثنين، أن آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من محيط مجمع الشفاء الطبي باتجاه جنوب غرب مدينة غزة.

وقال المصدر الأمني في تصريحات لقناة الأقصى الفلسطينية، إن الآليات الإسرائيلية المنسحبة تطلق النيران بكثافة عشوائيا أثناء انسحابها من محيط المستشفى.

وأشار المصدر إلى أن لجان الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، تحذر المواطنين من عدم الاستعجال في تفقد أوضاع مستشفى الشفاء  خشية وجود كمائن وقناصة إسرائيلية في محيط الشفاء، وتدعوهم لترك المرحلة الأولى لجهات الاختصاص والتزام التعليمات.

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أقدموا علي اعدام  أكثر من 200 فلسطيني من النازحين المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي ، واعتقال نحو ألف آخرين.

وبحسب المكتب الاعلامي الحكومي في غزة، فإن الطواقم الطبية والنازحين داخل مباني المجمع يتم تهديدها بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام.

داخل مجمع الشفاء في غزة .. الاحتلال يعدم 200 فلسطيني ويعتقل ألفا

تجدد القصف المدفعي والاشتباكات في محيط مجمع الشفاء الطبي بـ غزة

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