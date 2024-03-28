مع كتائب القسام.. سرايا القدس تقصف جنود الاحتلال في محيط مجمع الشفاء

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أنها قامت بعملية مشتركة مع كتاب القسام قامت من خلالها بقصف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس، عبر قناتها على “تليجرام”: "في عملية مشتركة، قصف مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة الـ "تاندوم" في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت أيضا بقذائف الهاون النظامي عيار (60) تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.