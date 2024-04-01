100 مليون صحة والعناية بالأم والجنين| مبادرات رئاسية أشاد العالم بها.. تفاصيل

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم ، وضع نصب عينه بناء الإنسان المصري وتحسين الصحة العامة لدي المواطنين والتي بدأت بإطلاق مبادرة هي الأكبر والأولى في التاريخ وهي مبادرة ١٠٠ مليون صحة التي شهدت فحص كافة المواطنين من فيروس الالتهاب الكبدي سي، وعلاج الحالات التي تثبت إصابتها، وبفضل تلك المبادرة تحولت الدولة المصرية من الأولى في عدد الإصابات إلى الدولة الخالية من فيروس سي نهائيا، وتم استلام شهادة إشادة وخلو مصر من الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية.

منظمة الصحة العالمية تسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سي

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أنه قام بتسليم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهادة الإشهاد على المستوي الذهبي في طريق خلو مصر من فيروس سي، واصفا ما حدث في مصر بالإنجاز.



وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد بقصر الاتحادية عقب لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن مصر تعد أول دولة على مستوي العالم تحصل على هذه الشهادة في طريق القضاء على فيروس سي.

تحقيق مستويات متقدمة

وأوضح أن مصر نجحت في تحقيق مستويات متقدمة في القضاء على فيروس سي بعدما كانت من أعلى معدلات دول العالم الإصابة به، مشددا على أن هذا الإنجاز المذهل ليس هو الوحيد بل من حق مصر أن تفخر بتخلصها من الحصبة الألمانية كذلك.

لم تقف المبادرات الرئاسية في ملف الصحة عن هذا فقد انطلقت من المبادرة الام ١٠٠ مليون صحة عدد من المبادرات الفرعية مثل مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار العلميات الجراحية الحرجة ، والتي جاءت للتخفيف علي المرضي وعدم الانتظار لاشهر من أجل إجراء العمليات وتمت تلك المبادرة بالاشتراك بين وزارة الصحة وعدد من مستشفيات القطاع الخاص وكانت أبرز العلميات التي تم اجرائها المتعلقة بالقلب ، والجراحات العاجلة التي يسبب تأخيرها خطرا علي المواطنين .

ونجحت مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار في اجراء 2 مليون و150 الف و398 جراحة منذ انطلاقها

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

ونظرا لكون الوقاية خيرا من العلاج تم إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية التي بدورها تقوم بعلاج ومنع الإصابة والتي من أبرزها المبادرة الرئاسية للكشف عن الام والجنين والتي انطلقت في مارس 2020،وتهدف المبادرة الي الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين.

● تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال مراكز ووحدات العلاج المنتشرة في جميع المحافظات وتخفيف أعباء الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها بين الأمهات والأطفال بسبب تلك الأمراض.

● الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية.

● تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي يتم تقديمها ضمن بروتوكول رعاية الأم من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.

مبادرة الكشف الطبي للمقبلين علي الزواج

تقوم المبادرة علي فحص المقبلين علي الزواج بتوفير حزمة من الخدمات للكشف عن الأمراض المعدية والغير سارية ويتم ذلك في جو من السرية والخصوصية مع الزائر من خلال جلسة مشورة قبل عمل الفحوصات لتوفير المعلومات الخاصة عن الفحوصات ودلالات النتائج الخاصة بالزائر بهدف التوعية الصحية بأهمية الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المعدية والغير السارية. كما يتم تسليم النتائج وشرحها للزائر من خلال جلسة مشورة بعد الفحوصات والتي يتم فيها توفير المعلومات الخاصة بالمتابعة والاحالة لتلقي العلاج في حالة تبين إصابة الزائر بأحد الامراض التي تم الكشف عنها من خلال المبادرة.

مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

هي مبادرة للكشف المبكر عن أورام (الرئة-القولون- البروستاتا- عنق الرحم) لاكتشاف المرض في مراحل مبكرة وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عنه، بالاضافة إلى تقديم خدمة المساعدة في الاقلاع عن التدخين

مبادرة الكشف المبكر عن ضعاف السمع لحديثي الولادة

هي مبادرة للكشف المبكر عن مشكلات ضعف السمع لحديثي الولادة لاكتشاف المرض في مراحل مبكرة وبالتالي تقليل المضاعفات الناتجة عنه، بالاضافة إلى تقديم خدمة كشف الغدة الدرقية عند الولادة والمساعدة في متابعة نتائج فحص السمع والتوجيه الصحيح بما يخص علاج الطفل وارشاد الوالدين .

فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

هي مبادرة للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية (ضغط، سكر بالدم، دهون بالدم، اعتلال كلوي) والتوعية تجاه عوامل الخطورة المسببة لتلك الأمراض وكيفية الوقاية منها.

وتقدم المبادرة مجموعة من الخدمات الصحية التي من أبرزها

الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من خلال قياس مؤشر كتلة الجسم (طول، وزن)، الضغط، السكر بالدم ، مستوي الدهون بالدم، الاعتلال الكلوي.

- توفير الخدمات العلاجية اللازمة بوحدات الرعاية الأساسية أو الإحالة إلى المستشفيات العامة والمركزية للحالات التي تستدعي ذلك.

- رفع الوعي المجتمعي تجاه عوامل الخطورة والنهج الوقائية تجاه الأمراض المزمنة.

مبادرة اكتشاف وعلاج حالات سوء التغذية بين طلاب المدارس الابتدائية

هي مبادرة رئاسية انطلقت في يناير 2019 بهدف إجراء المسح الطبي للتلاميذ وقياس الوزن، والطول ،ونسبة الهيموجلوبين بالدم ،وتحويل الحالات المكتشفة لاستكمال التشخيص والمتابعة بالمجان بعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي .

وتمثل المبادرة الرئاسية الفاعليات الوقائية فيما يخص الاكتشاف المبكر لحالات سوء التغذية ( انيميا – سمنة – قصر قامة بين تلاميذ المدارس الابتدائية للفئة العمرية من 6 الى 12 سنة وعلاج ومتابعة الحالات الإيجابية المكتشفة

لغة الأرقام تتحدث .. حصاد المبادرات الرئاسية

الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي اجمالي تردد المبادرة حتى تاريخه 12,923,617

مبادرة فحص المقبلين على الزواج: 1,539,223

مبادرة دعم صحة الأم والجنين: ٢ مليون و٥١٣ ألف سيدة

مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية: إجمالى عدد الاستبيانات 3,061,637

مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة .. فحص 424 ألف و 911 مولود

مبادرة فحص فيروس "سي" فوق 18 سنة 49,939,358

فحص 4 مليون و 862 الف و327 طالباً ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» منذ إطلاقها يوم 5 نوفمبر 2023 من العام الدراسي الحالي

اجراء 2 مليون و150 الف و398 ضمن مبادرة قوائم الانتظار

مشروع المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية

بلغ عدد الزائرين لموقع المنصة الإلكتروني86191 زائر وبلغ عدد المستخدمين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم 21707مستخدم وبلغ عدد من قاموا بالاستبيانات الذاتية 20323 شخص وبلغ عدد الجلسات العلاجية بالمنصة 6745جلسة .





