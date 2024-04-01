الوكلاء يطرقون باب الأهلي لخطف حارس مرمى الفريق.. و رد فعل بيبو

كشف الإعلامي محمد شبانة عن عروض لحارس مرمى الأهلي حمزة علاء عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد شبانة: بعد تألق الحارس التالت للأهلي حمزة علاء في بطوله غرب آسيا بدأ الوكلاء يطرقون باب الأهلي عايزين عرض للاعب أو يطلع إعارة.

وأضاف أن بيبو قال للاعب اقفل ودانك و متمسعش الوكلاء لانك من العناصر المهمه في الاهلي و مستقبلك مع الفريق.

فيما يستأنف الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، التي ستقام يوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.