تحكيم مصري 100%.. مفاجأة بشان مباراة الأهلي والزمالك في السعودية

أعلن الاعلامي محمد فاروق مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك في السعودية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر محمد فاروق تصريحات اتحاد الكرة المصري وجاءت كالاتي:مباراتي الأهلي والزمالك في السعودية ستكونان تحت إدارة تحكيمية مصرية 100%".

وأعلن الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، في المملكة العربية السعودية.

وكتب محمد فاروق، عبر حسابة بموقع “فيس بوك”: المباراة الأولى بين الزمالك والأهلي في السعودية ستقام على ملعب الأول بارك يوم 15 أبريل، بينما مواجهة الدور الثاني ستقام على ملعب الجوهرة المشعة يوم 25 يونيو.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا للمواجهة المهمة أما سيمبا التنزاني، التي ستقام يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.