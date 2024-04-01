بعد فوز الزمالك أمام فيوتشر.. مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالا مثيرا لجمهور الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني : بعد الفوز أمس على فيوتشر.. نسبة تتويج الزمالك بالكونفدرالية؟.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السلام، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.



فيما يستأنف الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، التي ستقام يوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.