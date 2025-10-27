قام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق 27/10/2025م بزبارة إلى مبنى هيئة قضايا الدولة بالمهندسين، والتقى بالمستشار حسن مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى، ثم توجه إلى مقر هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة، والتقى المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى، وقد رافقه المستشار مساعد أول الوزير، وعدد من مساعدي الوزير، بمناسبة بدء العام القضائي الجديد.

زيارة وزير العدل لهيئة قضايا الدولة للتهنئة بالعام القضائي الجديد

وقد أعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل عن خالص التهنئة لأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بهذه المناسبة، متمنياً لهم، عاماً قضائياً موفقاً حافلاً بمزيد من النجاح والعطاء في خدمة المواطن وتحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.

وأكد حرص وزارة العدل على مواصلة التعاون والتنسيق مع الهيئات القضائية، بما يُسهم في تطوير منظومة العدالة وتيسير وتبسيط إجراءات التقاضي، ودفع المشقة عن كاهل المتقاضيين.

وقد أعرب كلُّ من المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلسين عن بالغ السعادة والاعتزاز والتقدير لهذه الزيارة الكريمة.