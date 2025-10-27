من هو الطائر الذكي؟ .. رفيق سيارات نيسان الجديد بالذكاء الاصطناعي

في خطوة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتصميم الياباني المبتكر، أعلنت شركة نيسان عن إطلاق نظام ذكاء اصطناعي جديد يُعرف باسم Eporo، يجمع بين التكنولوجيا والروح التفاعلية في تجربة قيادة غير مسبوقة.

مرافق نيسان الذكي داخل السيارة

يعد Eporo مساعدًا رقمياً يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، صمم ليكون رفيق السائق أثناء القيادة.

يمكن للنظام اقتراح وجهات، وتزويد السائق بمعلومات فورية عن الطرق والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى عرض حالة الطقس والتفاعل عبر محادثات طبيعية بالصوت تشبه التواصل البشري.

تمثال رقمي يستجيب ويتفاعل

اللافت أن النظام لا يقتصر على الصوت أو الشاشة فحسب، بل يمتلك تمثالًا صغيرًا على شكل طائر يوضع على لوحة القيادة.

التمثال يتفاعل فعليًا مع السائق، فيفتح عينيه ويحرك فمه عند الحديث، ما يمنح التجربة شعورًا “بالحضور الحقيقي” داخل المقصورة.

تظهر شخصية Eporo أيضًا على شاشة الهاتف الذكي، ما يجعلها تبدو وكأنها نسخة رقمية من التمثال ذاته تتحاور مع المستخدم لحظة بلحظة.

ذكرت نيسان أن نظام Eporo لن يقتصر على شكل الطائر، بل سيشمل إصدارات أخرى مثل "ساموراي إيبورو" و"أونكل إيبورو"، ولكل منها طابع شخصي وأسلوب حديث مختلف.

كما يمكن للمستخدمين إنشاء شخصيات جديدة بالكامل باستخدام صورهم الخاصة عبر التطبيق المرافق.

خطوة جديدة في مسار الذكاء الاصطناعي داخل السيارات

تسعى نيسان من خلال هذا النظام إلى خلق تفاعل إنساني أعمق مع السيارة، وتحويل تجربة القيادة إلى تواصل ذكي مليء بالألفة والمتعة.

ومع دخول شركات السيارات سباق الذكاء الاصطناعي، يبدو أن نيسان تراهن على الجانب العاطفي والإنساني في علاقتنا مع المركبات المستقبلية.