بورش تخسر 99% من أرباحها استعدادًا لإيقاف إنتاج ماكان العاملة بالبنزين

استغلت بورش مؤتمرها الصحفي حول نتائج الربع الثالث لعام 2025 ، لتُعلن رسميًا عن قرب انتهاء إنتاج ثلاث سيارات من تشكيلتها الحالية، من بينها بورش ماكان العاملة بالبنزين، والتي تُعدّ السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخ العلامة.

فقد أكدت الشركة، أن ماكان ستواصل الإنتاج حتى منتصف عام 2026 تقريبًا، على أن تبقى متاحة في الأسواق حتى عام 2027 وفقًا لحجم المخزون النهائي في كل منطقة.

وسلمت بورشه، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 64,783 سيارة ماكان، ما يبرز أهميتها في مبيعات الشركة رغم استعدادها لوداعها.

بورش تراهن على الجيل الجديد الهجين والكهربائي

وفقًا لتصريحات الدكتور “يوكن بريكنر” عضو مجلس إدارة المالية وتكنولوجيا المعلومات، فإن الشركة ستبدأ بالتحضير لإطلاق الجيل الثاني من ماكان الذي سيجمع بين محركات تقليدية وهجينة قابلة للشحن، إلى جانب النسخة الكهربائية الكاملة الموجودة بالفعل في الأسواق.

وتشير التقارير ، إلى أن الجيل القادم من ماكان سيُبنى على منصة أودي Q5، وقد التُقطت بالفعل صور تجسسية للنموذج الأولي أثناء الاختبارات، في خطوة تهدف لتعزيز تنوع خيارات الطاقة لدى بورشه.

موازنة بين السيارات الكهربائية والبنزين

يعكس التحول الجديد تراجع حدة التوجه نحو الكهرباء الكاملة داخل بورشه، إذ تسعى العلامة الألمانية إلى تحقيق توازن بين محركات الاحتراق الداخلي والأنظمة الهجينة.

وقال بريكنر: “بدءًا من عام 2028، فإن تقديم نظام نقل حركة أكثر توازناً من شأنه أن يعزز مكانتنا في السوق ويدعم النمو المستدام على المدى الطويل.”

تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة هيكلة استراتيجية المنتجات لتشمل "نماذج إضافية تعمل بمحركات بنزين وهجينة قابلة للشحن"، ما يضمن لـ بورش مرونة أكبر في مواجهة الأسواق التي ما زالت تعتمد على الوقود التقليدي.

بالتوازي مع نهاية ماكان، تودّع الشركة أيضًا طرازي بورشه 718 بوكستر وكايمان، اللذين يقتربان من نهاية خط الإنتاج.

وأكد بريكنر أن إنتاج الجيل الحالي سينتهي بحلول نهاية الشهر الجاري، قائلاً: “نحن ننتج آخر السيارات هذه الأيام.”

ورغم توقف التصنيع، لا يزال لدى بورش مخزون محدود من هذه الطرازات لتلبية الطلب حتى طرح الجيل الرياضي الجديد المتوقع خلال عام 2026.

بورش 2028: مزيج من الأداء والاستدامة

تسعى بورش من خلال هذه التغييرات إلى إعادة رسم ملامح مستقبلها بين السيارات الرياضية والهجينة، إذ تخطط لتقديم نسخ هجينة قابلة للشحن من سياراتها الرائدة، مع الاحتفاظ بخط إنتاج محدود من طرازات البنزين لعشاق الأداء التقليدي.

كما تستعد الشركة لإطلاق طراز جديد يحمل الاسم الرمزي “B-SUV”، ما يشير إلى توسع استراتيجي في فئة سيارات الدفع الرباعي الرياضية، مع التركيز على التقنيات المتقدمة وكفاءة استهلاك الطاقة.