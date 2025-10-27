قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طيران الرياض يطلق أولى رحلاته اليومية إلى هيثرو بلندن
هل تقبل الصلاة على النبي من الفاسق؟.. علي جمعة يجيب
انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور
نزاهة وشرف..رجال إسعاف السويس يعثرون على مصوغات ذهبية داخل سيارة تعرضت لحادث
الأسطول الأمريكي يعلن سقوط مروحية ومقاتلة في بحر الصين الجنوبي
تقارير إسرائيلية: حماس متمسكة بسلاحها رغم الاتفاق
دعاء الصباح للرزق.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب السماء
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين
سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس ترشحه لانتخابات الأهلي: مصلحة النادي فوق الجميع
الأمم المتحدة تدعو لتأمين ممر إنساني السودانيين المحاصرين في الفاشر
متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة
رياضة

موافقة مبدئية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي

محمد حمدي
محمد حمدي
يمنى عبد الظاهر

كشف تقرير تليفزيوني عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

وقال تقرير تليفزبوني عبر قناة «أون سبورت2»: «ليه الأخبار منتشرة خلال الفترة الأخيرة عن محمد حمدي؟، والإجابة هي إن بيراميدز قال إن عقد محمد حمدي ممتد حتى 2027، ولكن الحقيقة إن العقد ينتهي في 2026، مع وجود بند خيار التمديد لمدة سنة ولكن بموافقة الطرفين».

وأضاف: «ما حدث إن أحد المسؤولين داخل النادي الأهلي استطلع رأي محمد حمدي بإنه يجي الأهلي واللاعب أعطى موافقة مبدئية».

وتابع: «لكن لم يحدث أي توقيع ولا اتفاقات ولا أي حاجه، والمعلومة في القصة إن الراتب المعروض على محمد حمدي أعلى من راتبه مع بيراميدز».

وأتم: «ممكن يكون الفرق في الراتب 7 مليون جنيه، يعني من 17 إلى 25 مليون جنيه، والأخبار جاية علشان بند العقد».

يأتي ذلك في ظل الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية، والتي تفيد بدخول الأهلي في مفاوضات مع محمد حمدي ظهير أيسر نادي بيراميدز، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

النادي الأهلي محمد حمدي بيراميدز عقد محمد حمدي مفاوضات مع محمد حمدي

