موافقة مبدئية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي

كشف تقرير تليفزيوني عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

وقال تقرير تليفزبوني عبر قناة «أون سبورت2»: «ليه الأخبار منتشرة خلال الفترة الأخيرة عن محمد حمدي؟، والإجابة هي إن بيراميدز قال إن عقد محمد حمدي ممتد حتى 2027، ولكن الحقيقة إن العقد ينتهي في 2026، مع وجود بند خيار التمديد لمدة سنة ولكن بموافقة الطرفين».

وأضاف: «ما حدث إن أحد المسؤولين داخل النادي الأهلي استطلع رأي محمد حمدي بإنه يجي الأهلي واللاعب أعطى موافقة مبدئية».

وتابع: «لكن لم يحدث أي توقيع ولا اتفاقات ولا أي حاجه، والمعلومة في القصة إن الراتب المعروض على محمد حمدي أعلى من راتبه مع بيراميدز».

وأتم: «ممكن يكون الفرق في الراتب 7 مليون جنيه، يعني من 17 إلى 25 مليون جنيه، والأخبار جاية علشان بند العقد».

يأتي ذلك في ظل الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية، والتي تفيد بدخول الأهلي في مفاوضات مع محمد حمدي ظهير أيسر نادي بيراميدز، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.