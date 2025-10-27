قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بفتيس مانيوال.. نيسان تكشف عن سيارة exterra كونسيبت ريفايفال

Xterra
Xterra
عزة عاطف

اتخذ مشروع New Age Nissan Xterra خطوة كبيرة نحو الإطلاق، بعد أن كشف المصمم نيك ريموند شير عن تحديثات جديدة تؤكد تقدّم العمل في هذا المشروع المثير الذي سيُعرض رسميًا في معرض SEMA لعام 2025.

يستند التصميم إلى طراز إكستيرا الكلاسيكي الذي توقف إنتاجه عام 2015، لكنه يأتي بروحٍ معاصرة، إذ يجمع بين المظهر المألوف لعشاق المغامرات واللمسات الحديثة المستوحاة من نيسان فرونتير 2022 وما بعدها.

نيسان بمحرك V8 يدوي للطرق الوعرة

كشف ريموند أن النسخة المعدّلة ستعتمد على محرك V8 VK56 سعة 5.6 لتر مقترن بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، ما يمنح السيارة أداءً قويًا وتجربة قيادة مثيرة.

ويتوقع أن يوفر هذا الإعداد مزيجًا من القوة والمتانة يلائم عشاق القيادة على الطرق الوعرة، خاصة مع التحسينات الميكانيكية التي خضعت لها السيارة.

مزيج من مكونات Xterra وFrontier

يحافظ المشروع على روح Xterra الأصلية، لكنه يستعير العديد من العناصر من نيسان فرونتير الحديثة، بما في ذلك الأبواب، والمرايا، ولوحة القيادة، ونظام المعلومات والترفيه.

كما خضع التصميم الخارجي لتحسين شامل شمل واجهة أمامية جديدة بالكامل تضم مصابيح LED عصرية، وشبكًا أعيد تصميمه، ومصدات بارزة تمنح السيارة مظهرًا أكثر قوة.

تم تجهيز Xterra الجديدة بغطاء محرك مصنوع من ألياف الكربون يحتوي على فتحات تهوية رياضية، بالإضافة إلى إضاءة LED مثبتة على السقف استعدادًا للرحلات الليلية في الصحراء.

وستُطلى السيارة بلون زاهٍ يُبرز ملامحها الجريئة، إلى جانب إطارات أكبر ونظام تعليق مُعدّل لتحسين قدراتها على الطرق غير المعبدة.

عودة محتملة في 2027 بنسخة هجينة جديدة

وفقًا لتقارير داخلية من نيسان، تتضمن خطتها طويلة المدى إطلاق سيارة SUV جديدة مربعة الشكل عام 2027، ستكون الوريثة الرسمية لـ Xterra.

وكانت الشركة تخطط لجعلها كهربائية بالكامل، لكنها عدّلت مسارها مؤخرًا لتعمل بنظام هجين سداسي الأسطوانات يجمع بين القوة والكفاءة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه نيسان تحديات مالية وتنظيمية كبيرة، إضافة إلى تعثر بعض مشاريع الاندماج. 

ومع ذلك، يبدو أن الشركة ماضية في إعادة بناء هويتها من خلال سيارات مغامرات أصيلة تعيد الحنين إلى طرازاتٍ أسطورية مثل Xterra.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تكشف نيسان عن مفهومين جديدين في SEMA 2026 يقدمان رؤية تقليدية أكثر للسيارة تعمل بالبنزين، ما يشير إلى أن عودة Xterra أصبحت مسألة وقت فقط.

