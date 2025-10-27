كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد مركبة "توك توك" بالإصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب وتهديده بعصا خشبية بالجيزة.

القبض على سائق توك توك صدم سيارة مواطن وتعدى عليه بعصا خشبية

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المنيب بالجيزة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.