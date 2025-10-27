مصدر بالزمالك ينفي عدم حصول فيريرا على مستحقاته.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن ، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن عدم حصول المدير الفنى لنادى الزمالك يانيك فيريرا على مستحقاته منذ بداية الموسم.

وكتب أحمد حسن: "مصدر بالزمالك ينفي ما تردد بعدم حصول يانيك فيريرا على مستحقاته منذ بداية الموسم".

يعقد اليوم الاثنين البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع أحمد عبد الرؤوف لاعب الفريق الأسبق والمرشح للعمل في منصب المدرب العام بالجهاز المعاون للمدير الفني.

تأتي هذه الخطوة قبل الإعلان الرسمي عن انضمام أحمد عبد الرؤوف للجهاز المعاون لفيريرا في الزمالك.

ويستأنف اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومنخ الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، اللاعبين راحة من التدريبات أمس بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم للحديث عن الاستعداد للقاء المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

