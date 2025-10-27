قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع 3 عقود صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار
"الوزراء" يؤكد التعاون بين مصر والدول العربية لتعزيز التكامل بمجالات الصناعة والطاقة
لجنة فلسطين تقر مشروعا يتضمن تحركات البرلمان العربي لدعم القضية
لأول مرة منذ هجمات السابع من أكتوبر.. إسرائيل تنهي حالة الطوارئ في الجنوب ابتداء من الغد
ليتوانيا تتهم بيلاروسيا بشن هجمات هجينة عبر بالونات وتلوح بتفعيل المادة الرابعة من ميثاق الناتو
رياضة

فيريرا يجتمع بعبد الرؤوف قبل إعلان انضمامه للجهاز الفني لفريق الزمالك

ملك موسى

يعقد اليوم الاثنين البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع أحمد عبد الرؤوف لاعب الفريق الأسبق والمرشح للعمل في منصب المدرب العام بالجهاز المعاون للمدير الفني.

تأتي هذه الخطوة قبل الإعلان الرسمي عن انضمام أحمد عبد الرؤوف للجهاز المعاون لفيريرا في الزمالك.

ويستأنف اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

كان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم للحديث عن الاستعداد للقاء المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن النادي اتبع الأسلوب الرسمي الطبيعي المتعارف عليه قبل بداية أي بطولة أو مسابقة وقبل أن يُثار أي شيء فيما يتعلق بمشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط مع الفريق  في بطولة السوبر المحلي المقبلة.

وأضاف مدير الكرة:" أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار  في الوقت المناسب ولم نتلق الرد لأنه بالفعل لا يوجد شيء". 

وتابع عبد الناصر محمد قائلا:" هل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من مهام عملهم الاحتفاظ بخطابات لم تعتمد أو توجه إلى اللجان والإدارات المختصة لتأخذ رقم صادر قبل إرسالها إلى الأندية وهذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات واعتمادها من المدير التنفيذي، و هناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك؟، وهل المدير التنفيذي السابق المحترم سيخالف ضميره في يوم ما و من المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث".

وأضاف:"نعلم جيداً المستفيد من تحريك هذه الأحداث، ونبيل عماد دونجا سيكون ضمن بعثة الزمالك المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي".

واختتم تصريحاته:"تركيزنا الآن على المباراة المقبلة للفريق أمام البنك الأهلي في الدوري.. وما يحدث لن يؤثر بأي شكل على تركيز الفريق".

الزمالك احمد عبد الرؤوف يانيك فيريرا السوبر المحلي

