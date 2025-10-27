الكومي: اتحاد الكرة الحالي تأكد من إرسال خطاب عقوبة ايقاف دونجا للزمالك

أكد إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق، أن اتحاد الكرة الحالي أكد علي صحة قرار ايقاف دونجا وعدم مشاركته في السوبر المصري بالامارات

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اتحاد الكرة الحالي أكد علي صحة قرار ايقاف دونجا وعدم مشاركته في السوبر المصري.

وأضاف الكومي: قرار مشاركة نبيل دونجا دونجا في السوبر المصري حالياً في يد مجلس اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة

وتابع: جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، أكد لي ان عقوبة دونجا تم إرسالها بالفعل الي نادي الزمالك، و خطاب عقوبة دونجا لم يعلن بالفعل في الخطابات الرسمية لاتحاد الكرة.

وأردف: اتحاد الكرة الحالي تأكد ان خطاب عقوبة ايقاف دونجا تم إرساله الي نادي الزمالك.