قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو: الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا.. ومفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:


السفير علاء موسى: ندعم جهود الرئيس اللبناني لتعزيز الاستقرار في بلاده
قال السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، إن مصر تقف بشكل كامل بجانب لبنان، وأن مصر لديها القدرة على تقديم يد العون.


الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرا جديدا
عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسلم اليوم، أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر العربية.


90 ألف متر مساحات خضراء .. استعدادات خيالية لافتتاح المتحف الكبير
قالت شيرين مجدي، مراسلة "إكسترا نيوز" من أمام المتحف المصري الكبير، إن خمسة أيام فقط تفصلنا عن لحظة تاريخية ينتظرها العالم أجمع، حيث تتواصل الاستعدادات المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر، ومن محيط المتحف، يمكن ملاحظة حالة من النشاط الدؤوب في مختلف القطاعات، إذ تعمل الجهات المعنية على قدم وساق لتجهيز المنطقة المحيطة بهذا الصرح الحضاري الذي يُعد هدية مصر للعالم و"هرمها الرابع".

ترامب: أوقفت 8 حروب خلال الشهور الماضية وماضون نحو التاسعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أوقف 8 حروب خلال الشهور الماضية وماضون في إيقاف الحرب التاسعة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


مكتبة الإسكندرية: افتتاح المتحف الكبير حدث القرن على المستويين الثقافي والحضاري
أكد الدكتور حسين عبدالبصير، عالم الآثار ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل يمثل حدث القرن على المستويين الثقافي والحضاري، مشيراً إلى أنه سيكون بمثابة "بيت توت عنخ آمون الجديد"، حيث تُعرض ولأول مرة المجموعة الكاملة لآثار الفرعون الذهبي التي تضم أكثر من 5000 قطعة أثرية داخل قاعتين مخصصتين له على مساحة تتجاوز 7500 متر مربع، موضحا أن هذه القطع تُعرض للمرة الأولى منذ اكتشاف المقبرة عام 1922، في سيناريو عرض متحفي حديث يجسّد حياة الملك منذ ميلاده وحتى وفاته، فيما يُعد هذا الافتتاح احتفاءً عالمياً بالحضارة المصرية القديمة.


جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
أعلنت جامعة الدول العربية، أن زيارة أمينها العام السفير أحمد أبو الغيط ، إلى بيروت تستهدف دعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


ياسر فرج باكيًا على الهواء بعد رحيل زوجته: كانت وصيتها خلي بالك من الأولاد
قال الفنان ياسر فرج إن مرض زوجتي " بالسرطان " كانت صدمة كبيرة له ولـ أولاده ، وكانت رحلة علاج بها الكثير من الجوانب الإنسانية والصعاب والتحديات حتي توفاه الله.


قبل دخول الشتاء.. تفاوت كبير فى أسعار الأسماك
تشهد أسعار الأسماك في الأسواق المحلية تباينًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، متأثرة بتغيرات العرض والطلب ومواسم الصيد في المحافظات الساحلية.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.


ارتفع ولا انخفض؟.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب فى مصر، حالة من الاستقرار تزامنا مع توقف التداولات العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما حد من حركة الأسعار فى السوق المحلية.

أخبار التوك شو السيسي الذهب العملات المتحف المصري الكبير الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

جانب من المعرض

انطلاق معرض «أوتوتك 2025» بمشاركة كبرى شركات كماليات وتعديل السيارات

الصناعة

الصناعة: تعزيز جودة المنتج المصري لضمان حماية المستهلك

بالصور

مهرجان "دي-كاف" يختتم دورته الثالثة عشرة بمشاركة 130 فنانا من 18 دولة وإقبال جماهيري واسع

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

جومانا مراد تسرق القلوب بالزيتي.. وجمهورها: "بتجنني يا قمر"

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

من هو الطائر الذكي؟ .. رفيق سيارات نيسان الجديد بالذكاء الاصطناعي

نيسان
نيسان
نيسان

بورش تخسر 99% من أرباحها استعدادًا لإيقاف إنتاج ماكان العاملة بالبنزين

بورش
بورش
بورش

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد