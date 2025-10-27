أخبار التوك شو: الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا.. ومفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



السفير علاء موسى: ندعم جهود الرئيس اللبناني لتعزيز الاستقرار في بلاده

قال السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، إن مصر تقف بشكل كامل بجانب لبنان، وأن مصر لديها القدرة على تقديم يد العون.



الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرا جديدا

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسلم اليوم، أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر العربية.



90 ألف متر مساحات خضراء .. استعدادات خيالية لافتتاح المتحف الكبير

قالت شيرين مجدي، مراسلة "إكسترا نيوز" من أمام المتحف المصري الكبير، إن خمسة أيام فقط تفصلنا عن لحظة تاريخية ينتظرها العالم أجمع، حيث تتواصل الاستعدادات المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر، ومن محيط المتحف، يمكن ملاحظة حالة من النشاط الدؤوب في مختلف القطاعات، إذ تعمل الجهات المعنية على قدم وساق لتجهيز المنطقة المحيطة بهذا الصرح الحضاري الذي يُعد هدية مصر للعالم و"هرمها الرابع".

ترامب: أوقفت 8 حروب خلال الشهور الماضية وماضون نحو التاسعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أوقف 8 حروب خلال الشهور الماضية وماضون في إيقاف الحرب التاسعة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



مكتبة الإسكندرية: افتتاح المتحف الكبير حدث القرن على المستويين الثقافي والحضاري

أكد الدكتور حسين عبدالبصير، عالم الآثار ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل يمثل حدث القرن على المستويين الثقافي والحضاري، مشيراً إلى أنه سيكون بمثابة "بيت توت عنخ آمون الجديد"، حيث تُعرض ولأول مرة المجموعة الكاملة لآثار الفرعون الذهبي التي تضم أكثر من 5000 قطعة أثرية داخل قاعتين مخصصتين له على مساحة تتجاوز 7500 متر مربع، موضحا أن هذه القطع تُعرض للمرة الأولى منذ اكتشاف المقبرة عام 1922، في سيناريو عرض متحفي حديث يجسّد حياة الملك منذ ميلاده وحتى وفاته، فيما يُعد هذا الافتتاح احتفاءً عالمياً بالحضارة المصرية القديمة.



جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها

أعلنت جامعة الدول العربية، أن زيارة أمينها العام السفير أحمد أبو الغيط ، إلى بيروت تستهدف دعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



ياسر فرج باكيًا على الهواء بعد رحيل زوجته: كانت وصيتها خلي بالك من الأولاد

قال الفنان ياسر فرج إن مرض زوجتي " بالسرطان " كانت صدمة كبيرة له ولـ أولاده ، وكانت رحلة علاج بها الكثير من الجوانب الإنسانية والصعاب والتحديات حتي توفاه الله.



قبل دخول الشتاء.. تفاوت كبير فى أسعار الأسماك

تشهد أسعار الأسماك في الأسواق المحلية تباينًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، متأثرة بتغيرات العرض والطلب ومواسم الصيد في المحافظات الساحلية.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.



ارتفع ولا انخفض؟.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب فى مصر، حالة من الاستقرار تزامنا مع توقف التداولات العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما حد من حركة الأسعار فى السوق المحلية.