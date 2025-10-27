ياسر فرج باكيًا على الهواء بعد رحيل زوجته: كانت وصيتها خلي بالك من الأولاد

قال الفنان ياسر فرج إن مرض زوجتي " بالسرطان " كانت صدمة كبيرة له ولـ أولاده ، وكانت رحلة علاج بها الكثير من الجوانب الإنسانية والصعاب والتحديات حتي توفاه الله.

وأضاف خلال حواره ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة ، وهو يبكي على الهواء، أن فكرة الاستسلام واليأس لم تأتي في بالي أبدا، وكنت أقدم كافة الدعم لها ولاولادي، لاني مصدر قوة لهم ولو كنت انهارت كانت الأمور ستكون صعبة جدا لهم ، وعن اللحظات الأخيرة في حياتها كانت في تحسن وسبحان الله عاد المرض بشراسة وكان المرض شديد وكانت في العناية المركزة وكان هناك بروتوكول علاجي لم يكن فعال وقمنا بتغير العلاج بعلاج قوي جدا ونسبة النجاة منه قليلة وكان قرار صعب جدا وبدأ الأمل يتلاشي ، واخدنا جرعتين من العلاج وانهار جسدها وكافة الوظائف وكانت وصيتها خلي بالك من الأولاد ومن امي وقالت لي أنا مسامحك ، وقالت لي جملة وهو يبكي " انت حببتني في الكانسر " في اشارة الي وقوفه بجانبها.

وعن شعوره بعد وفاة زوجته وكيف استطاع ان يقف بجوار اولاده في ظل المحنة الصعبة ، أوضح حاولت ان اكون بجوار أولادي واقدم كل ما يلزم ومن الممكن ان اكون قصرت بس كنت رافض ان يشعروا بفقدان امهم او يشعروا بشفقة من الأهل او الأقارب و ان يتعامل معاهم بشفقة وان امهم متوفية ، وكان هذا الاحساس يموتني ولي ذكريات كثيرة معاها ونجلس مع اولادي ونشاهد الصور ، ولحظة وفاتها كانت صدمة كبيرة رغم كل المعاناة مع المرض.

وتابع:" الحمد لله تخطينا المحنة واولادي هم مصدر قوتي . وانا مصدر قوة لهم ، وان وفاة زوجتي كان نهاية غير سعيدة وبداية للمجهول فلا اعرف ماذا سيحدث في المستقبل وكان نفسي أقولها رسالة ان تسامحني وهيا سامحتني وانا سامحتها ، وكان نفسي اتكلم في أمور كثيرة ولكن الوقت نفد وكانت إرادة الله نافذة"ز

وأوضح أنه بعد وفاتها بفترة كان الجميع يقول لي تزوج مرة اخري من أجل أولادك وتربيتهم وكنت اخاف علي اولادي من عدم التفاهم مع زوجة جديدة ورفضت ان اتزوج مرة اخري بعد الوفاة وبعد فترة وبعد ان كبر الاولاد حدث لقاء مع سيدة محترمة وحدث تفاهم مع الاولاد وقلت ربنا بعتها عوض للاولاد وبخاصة ان لدي بنتين وولد ، وبعد ان نويت الزواج حدثت مشاكل وتراجعت عن الفكرة ولكن الاولاد قالوا لي تزوج وحدث الزواج ولم تمضي سوا سنة وانفصلنا ، وحتي الان لم اتزوج والمهم موافقة اولادي وهم كل حياتي.

