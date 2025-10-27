ياسر فرج : آخر أعمالي أفراح إبليس وانقطعت خمس سنوات بسبب مرض زوجتي

كشف الفنان ياسر فرج سبب ابتعاده عن الشاشة لمدة خمس سنوات وقال إنه عاش فترة صعبة جدا بسبب مرض زوجته ثم وفاتها.

وأضاف خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة ، انني قمت بما يجب أن اقوم به بجانب زوجتي وأولادي.

وتابع كنت اعمل في التمثيل حتي عام ٢٠١٧ وكنت قمت وقتها بتصوير مسلسل أفراح ابليس ثم حدث مرض لزوجتي وأصيبت ب " السرطان " وكنا وقتها منفصلين ، وكنت في الخارج واطمن عليها، وفور علمي بما أصابها عدت من السفر ورجعنا لبعض ، وكان شئ طبيعي بهدف الوقوف بجانبها ودعمها فهي ام اولادي.

واشار الي انني تواصلت مع أهلها وبمجرد رجوعي من السفر رجعنا لبعض وبدأنا مرحلة العلاج وكان مشوار صعب وكانت وقتها عمرها ٣٨ عاما وكانت صغيرة وبدأنا العلاج وكان لدينا امل ان يشفيها الله ، وقمنا بإجراء عملية لان المرض كان في النخاع الشوكي ، ومناعتها كانت ضعيفة ، ولسوء الحظ كانت وقت الكورونا وكان خطر عليها وعلي اي انسان الاقتراب منها حتي لا يصيبها الكورونا.

وتابع انني قمت بعمل كل ما يلزم وربنا الهمني القوة حتي استمر في خدمتها واولادي واقوم بما يجب علي نحوها ونحو أولادي وهم ثلاثة أولاد من زوجتي المتوفية ، وكان لدينا امل ان تقوم بالسلامة والحمد لله علي كل شيء ومتقبلين قضاء الله وقدره.