بعد غياب 5 سنوات.. ياسر فرج يكشف سر ابتعاده عن الفن

في أول ظهور إعلامي له بعد غياب دام خمس سنوات، تحدث الفنان ياسر فرج عن كواليس ابتعاده عن الساحة الفنية والأسباب التي دفعته للتوقف عن التمثيل طوال تلك الفترة، مؤكدًا أن تجربة مرض زوجته الراحلة كانت من أصعب المحطات في حياته.

وقال "ياسر فرج" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس المذاع عبر شاشة قناة الحياة، إن آخر أعماله الفنية كان مسلسل أفراح إبليس عام 2017، قبل أن يبتعد عن الشاشة بسبب إصابة زوجته بمرض السرطان، موضحًا أن فترة مرضها كانت مليئة بالمعاناة والمواقف الإنسانية الصعبة، خاصة مع أبنائه الذين عاشوا تجربة قاسية.

وأضاف الفنان ياسر فرج: "كنت حاسس بوجع كبير وأنا بشوفها بتتألم قدامي، وكنت بحاول أساندها بكل طاقتي لحد ما توفاها الله. خلال فترة علاجها نسيت كل حاجة في الدنيا، الفن والشهرة، وكرّست حياتي ليها ولأولادي".

وكشف عن الصدمة التي عاشها خلال تلك المرحلة قائلاً: "مفيش حد من الوسط الفني كان بيتواصل أو بيسأل عليا، ودي كانت صدمتي الحقيقية. كنت فاكر إن في ناس هتقف جنبي بعد كل السنين اللي اشتغلنا فيها سوا، لكن للأسف محدش سأل".

وأوضح فرج أنه اضطر للابتعاد تمامًا عن السينما والتليفزيون لخمس سنوات متتالية، بسبب ظروفه الأسرية والنفسية، مؤكدًا أنه لم يندم على هذا القرار، مضيفًا: "كنت واقف جنب مراتي وأولادي، حتى لو على حساب شغلي. هي كانت مخرجة في التليفزيون المصري ووقفوا معاها بكل دعم، وأنا عمري ما هنسى ده".

وتابع: "بعد الوفاة حسّيت إن الدنيا وقفت، لكن مع الوقت الأولاد كبروا، فبدأت أرجع للحياة بشكل تدريجي، وأنشأت شركة إعلانات قريبة من مجال التمثيل اللي بحبه ودارسه، لكن لسه مش سهل أرجع زي زمان".

واختتم حديثه بالإشارة إلى عودته الفنية مؤخرًا من خلال الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، الذي يجسد فيه دور ضابط مباحث، قائلاً: "العمل ده أول خطوة ليا بعد خمس سنين غياب، وإن شاء الله تكون بداية جديدة ترجعني للجمهور اللي وحشني جدًا".