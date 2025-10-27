قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ارتفع ولا انخفض؟.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

هاجر ابراهيم

شهدت أسعار الذهب فى مصر، حالة من الاستقرار تزامنا مع توقف التداولات العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما حد من حركة الأسعار فى السوق المحلية.

ويأتي هذا بالتزامن مع إنخفاض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3%، ليسجل أدني مستوي عند 4004 دولار للأونصة.

أسعار الذهب 

أسعار الذهب اليوم في مصر

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم 

أسعار الذهب ترتفع بنحو 1% في آسيا وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6337 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5545 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4752 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 44360 جنيه.

