اقتصاد

تقرير : 40٪ من المصريين يفضلون العقارات و18٪ يتجهون نحو الذهب كاستثمار آمن

عقارات
عقارات
ولاء عبد الكريم

كشف تقرير تحت عنوان «أفضل طرق الاستثمار في 2024» عن استمرار تصدّر العقارات لقائمة الخيارات الاستثمارية المفضلة لدى المصريين، حيث أظهر أن هذا القطاع ما زال يحظى بثقة كبيرة باعتباره الوسيلة الأكثر أمانًا للحفاظ على المدخرات في ظل التقلبات الاقتصادية وتذبذب أسعار العملات والذهب، وجاء الذهب في المرتبة الثانية، تليه الشهادات البنكية في المركز الثالث.

وأضاف التقرير السنوي الصادر عن «عقارماب» أن نحو 40٪ من المشاركين في الدراسة يفضلون توجيه أموالهم نحو الاستثمار العقاري، سواء بهدف الادخار طويل الأجل أو لتحقيق عائد من الإيجار أو إعادة البيع، مشيرًا إلى أن العقارات تظل الملاذ الأكثر استقرارًا في فترات ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في الذهب شهد قفزة ملحوظة خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسبة المهتمين به إلى نحو 18٪ من المشاركين، مقارنة بـ 8٪ فقط في عام 2022، مدفوعًا بالارتفاعات القياسية في الأسعار عالميًا ومحليًا. وعلى الرغم من استمرار صعود أسعار الذهب العالمية في أطول موجة ارتفاع متواصلة منذ ما يقرب من 17 عامًا، إلا أنه ما زال يحتفظ بجاذبيته داخل السوق المصرية، خاصة بين الفئات الباحثة عن استثمار آمن وطويل المدى.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى تنامي القلق في الأسواق العالمية وضعف بعض البنوك الإقليمية الأمريكية، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلًا عن التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي، مما يعزّز توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في ظل هذه الظروف.

كما رصد التقرير اختلافًا واضحًا في تفضيلات الاستثمار بين الفئات الاجتماعية المختلفة، موضحًا أن الطبقة مرتفعة الدخل تركز على الاستثمار في العقارات كخيار أول يليها العملات الأجنبية والشهادات البنكية، بينما تميل الطبقة المتوسطة إلى الاعتماد على العقارات والذهب باعتبارهما خيارين مستقرين وآمنين في مواجهة التضخم، في حين تعتمد الفئات الأقل دخلًا على أساليب الادخار التقليدية مثل الجمعيات الشهرية، في ظل غياب بدائل استثمارية سهلة وميسّرة تلبّي احتياجاتها.

وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع محدود في الإقبال على العملة الأجنبية والأنشطة التجارية الصغيرة مقارنة بعام 2023، نتيجة حالة عدم اليقين في سوق الصرف وتوجه المستثمرين نحو قنوات أكثر استقرارًا وأقل مخاطرة.

واستند التقرير إلى تحليل بيانات أكثر من مليوني مستخدم وزائر شهريًا لمنصة «عقارماب»، بجانب استطلاعات رأي دورية تغطي مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية داخل مصر، وتحليل بيانات أكثر من 300 ألف عقار بالتعاون مع ما يزيد على 600 مطور عقاري وشركة تسويق، بهدف رصد سلوك المستخدمين وتوجهاتهم الاستثمارية بدقة.

المصريين العقارات ستثمار امن الذهب تصدّر العقارات طرق الاستثمار البنوك

