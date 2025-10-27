قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بعد تراجع 100 جنيه.. أسعار الذهب في مصر مستهل الإثنين

علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في مصر أمس بقيمة 100 جنيه في الجرام، إذ سجل عيار 21 بنهاية تعاملات الأحد 5450 جنيها مقابل 5550 مستهل التعاملات. 

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم فيها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

 أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الإثنين 

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا  اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع:6285 جنيها.

سعر الشراء: 6230  جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 22  اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 5760  جنيهًا. 

سعر الشراء: 5710 جنيهاً. 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 5500  جنيهًا. 

سعر الشراء: 5450  جنيهًا. 

 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 4715  جنيهًا. 

سعر الشراء: 4670 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 3665جنيهًا. 

سعر الشراء: 3635 جنيهًا. 

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع:3145 جنيهًا. 

سعر الشراء: 3115 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 27-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 44000 جنيهًا. 

سعر الشراء:43600 جنيهًا .

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 195510 جنيهًا.

سعر الشراء نحو 193730 جنيهًا.

 أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية  نحو 4112.35 دولارا سعر البورصة العالمية.

 

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

