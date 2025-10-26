هبوط جديد .. سعر الذهب في مصر الآن

تراجعت أسعار الذهب بقيم تتراوح بين 30 لـ 40 جنيه في الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا الآن 5450 جنيها للشراء مقارنة 5490 جنيها بالمستهل التعاملات المسائية.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم فيها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الأحد

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الأحد 26-10-2025:

سعر البيع:6285 جنيها.

سعر الشراء: 6230 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 26-10-2025:

سعر البيع: 5760 جنيهًا.

سعر الشراء: 5710 جنيهاً.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأحد 26-10-2025:

سعر البيع: 5500 جنيهًا.

سعر الشراء: 5450 جنيهًا.

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 26-10-2025:

سعر البيع: 4715 جنيهًا.

سعر الشراء:4670 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 26-10-2025:

سعر البيع:3665جنيهًا.

سعر الشراء: 3635 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد 26-10-2025:

سعر البيع:3145 جنيهًا.

سعر الشراء: 3115 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 26-10-2025:

سعر البيع: 44000 جنيهًا.

سعر الشراء:43600 جنيهًا متراجعا نحو 300 جنيها.

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الأحد 26-10-2025:

سعر البيع:195510 جنيهًا.

سعر الشراء نحو 193730 جنيهًا.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4112.35 دولارا سعر البورصة العالمية

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.