التعاونيات تعلن فتح باب الحجز لـ 253 وحدة سكنية بمواقع متميزة

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إحدى جهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ ٢٥٣ وحدة سكنية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة: لؤلؤة القاهرة الجديدة - لؤلؤة أكتوبر - لؤلؤة بدر - لؤلؤة العاشر من رمضان - العاشر من رمضان مجاورات (60 - 62 - 64) ، وفى ١٥ مايو مجاورة "۳۱" ، و بمحافظة السويس (عمارات مشروع مدينة الأمل) ، وذلك بمساحات مختلفة.

وأضافت الهيئة أن الوحدات منفذة وجاهزة للتسليم فور الانتهاء من الإجراءات والسداد، ويمكن معرفة كافة الشروط والمواصفات والمبالغ المالية من خلال الحصول على كراسة الشروط والمواصفات اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/12/2025، وحتى يوم الخميس الموافق 25/12/2025 ، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بالعنوان : 3 ش سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد - مدينة نصر أو بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس بالعنوان حي فيصل - تعاونيات الدلتا - عمارة ٧ – شقة 4.

وسيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين الساعة ١٢ ظهراً طبقاً للمواعيد الواردة بكراسة الشروط لكل مشروع بالقاعة الرئيسية بالمقر الرئيسي للهيئة، فيما عدا قرعة عمارات مشروع مدينة الأمل بمحافظة السويس، ستجرى في فرع الهيئة بمحافظة السويس، وفي حالة السداد بالكامل يحق للمتقدم اختيار الوحدة قبل إجراء القرعة .