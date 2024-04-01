مفاجأة.. شبانة يكشف شرطا أخيرا لتجديد عقد نجم الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة شرط أخير لتجديد عقد نجم الاهلي علي معلول عبر حسابه بموقع فيس بوك.

و قال شبانة: شرط أخير لتجديد عقد معلول لعامين،وهو تقليل الراتب الي طالبه لأنه يتخطى المليون والنصف دولار .

وكان قد أعلن الإعلامي أمير هشام عن عدم توصل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لاتفاق حتى الآن مع التونسي على معلول ظهير أيسرالفريق، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتابع هشام: "حتى الآن على معلول خارج ملعب التتش بالموسم الجديد، بسبب عدم وجود اتفاق مادي، ولكن المحاولات لا زالت مستمرةلتجديد عقده".

وأضاف أمير هشام: “رغم توقيع محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا للنادي الأهلي، إلا أن هناك استقرار على ضم ظهير أيسر أجنبيفي الموسم الجديد".