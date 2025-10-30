بسبب تغيير الساعة .. إيقاف خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن توقف خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بمراكز الخدمة والشحن الالكترونى إعتبارا من يوم الخميس ٣٠ أكتوبر الساعة ۱۱ مساءا حتى الساعة ١ صباح الجمعة ۳۱ أكتوبر.

توقف شحن عداد الكهرباء

وأعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس خالد مسعود غمري ، عن الإيقاف المؤقت لخدمة شحن العدادات مسبقة الدفع ، من يوم الخميس ٣٠ أكتوبر الساعة ۱۱ مساءا حتى الساعة ١ صباح الجمعة ۳۱ أكتوبر ، وذلك نظرًا لإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي.

أوضحت الشركة القابضة أن سبب الإيقاف المؤقت لخدمة شحن العدادات مسبقة الدفع هو إجراء بعض التحديثات التقنية نظرا لإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي ، داعية العملاء إلى المبادرة بشحن عداداتهم قبل الموعد المحدد لتفادي أي انقطاع في الخدمة خلال فترة التحديث.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر، ليبدأ التوقيت الشتوي صباح الجمعة الموافق 31 أكتوبر الحالي، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2025.

مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع

1- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الكهرباء الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك