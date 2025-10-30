قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطرق مفتوحة للجميع.. وزارة الداخلية تنفي غلق الطرق بسبب افتتاح المتحف
الجيش اللبناني يعزًز من وجوده الأمني في بليدا
إعلام فلسطيني: الاحتلال نفذ 10 غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فجر اليوم
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته في غزة
الحلقة الأخيرة من مسلسل ابن النادي.. الشعلة يفوز على بيراميدز ويحقق المستحيل
أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه
انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسبب تغيير الساعة .. إيقاف خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

عداد الكهرباء مسبوق الدفع
عداد الكهرباء مسبوق الدفع
وفاء نور الدين

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن توقف خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع  بمراكز الخدمة والشحن الالكترونى إعتبارا من يوم الخميس ٣٠ أكتوبر الساعة  ۱۱  مساءا حتى الساعة ١  صباح الجمعة  ۳۱ أكتوبر.

 توقف شحن عداد الكهرباء 

وأعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس خالد مسعود غمري ، عن الإيقاف المؤقت لخدمة شحن العدادات مسبقة الدفع ، من يوم الخميس ٣٠ أكتوبر الساعة  ۱۱  مساءا حتى الساعة ١  صباح الجمعة  ۳۱ أكتوبر ، وذلك نظرًا لإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي.

 أوضحت الشركة القابضة أن سبب الإيقاف المؤقت لخدمة شحن العدادات مسبقة الدفع هو إجراء بعض التحديثات التقنية  نظرا لإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي ، داعية العملاء إلى المبادرة بشحن عداداتهم قبل الموعد المحدد لتفادي أي انقطاع في الخدمة خلال فترة التحديث.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي اليوم الخميس  الموافق 30 أكتوبر، ليبدأ التوقيت الشتوي صباح الجمعة الموافق 31 أكتوبر الحالي، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2025.

مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع

1- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الكهرباء الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك

شحن عدادات الكهرباء التوقيت الصيفي الكهرباء التوقيت الشتوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب البرلمان: السياحة الصحية ركيزة للتنمية وجاذب اقتصادي جديد يدعم رؤية مصر 2030

السياحة الصحية

برلماني: السياحة الصحية رافد اقتصادي واعد يدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات

أمل سلامة

برلمانية: افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي متفرد يعكس عظمة مصر وحضارتها

بالصور

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد