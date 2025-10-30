قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطرق مفتوحة للجميع.. وزارة الداخلية تنفي غلق الطرق بسبب افتتاح المتحف
الجيش اللبناني يعزًز من وجوده الأمني في بليدا
إعلام فلسطيني: الاحتلال نفذ 10 غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فجر اليوم
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته في غزة
الحلقة الأخيرة من مسلسل ابن النادي.. الشعلة يفوز على بيراميدز ويحقق المستحيل
أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه
انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب : من المناسب أن نجري اختبارا للأسلحة النووية

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المناسب أن تجري بلاده اختبارا للأسلحة النووية في ظل قيام الآخرين بذلك.


وقال ترامب في تصريحات له نقلتها وكالة رويترز : سأعمل مع الرئيس الصيني بشأن أوكرانيا للتوصل إلى شيء ما ولم نتطرق إلى مسألة تايوان.

وشد ترامب في تصريحاته على أن غزة عادت إلى وقف إطلاق النار

وبيًن الرئيس الأمريكي في تصريحاته أنه لم يتمكن من التحدث مع زعيم كوريا الشمالية بدعوى أنه كان مشغولا .

وختم الرئيس الأمريكي ترامب تصريحاته بالقول : نجري بالفعل محادثات مع روسيا بشأن نزع السلاح النووي.

وفي وقت لاحق ،  أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتطلّع “بشدة” إلى لقائه المرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينغ، المقرر عقده خلال ساعات على هامش قمة آسيا والمحيط الهادئ (APEC) 2025 في مدينة بوسان الكورية الجنوبية. ويُنظر إلى الاجتماع بوصفه أول مصافحة مباشرة بين الزعيمين منذ ولاية ترامب الأولى، ما يضفي عليه بعداً تاريخياً ويجعله محطّ متابعة دولية دقيقة.


ووفقاً لوكالة «رويترز»، تستعد واشنطن لإبرام ما تصفه بـ«وقف نار تجاري هشّ» مع بكين، بينما تظل الملفات الاقتصادية الحساسة ـ وفي مقدمتها صادرات المعادن النادرة التي تهيمن عليها الصين ـ محوراً رئيسياً للتوتر بين الجانبين.

وأشار ترامب في تصريحات سابقة إلى أن اللقاء قد يفضي إلى اتفاق تجاري «رائع» بين البلدين، مؤكداً أن الصفقة المحتملة ستكون «عظيمة للولايات المتحدة، وللصين، وللعالم أجمع».

ومن المنتظر أن يتناول جدول الأعمال عدداً من القضايا الجوهرية، منها خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، واستئناف محاور التجارة الحرة، والتحديات المرتبطة بسيطرة بكين على صادرات المعادن النادرة التي تمثل ركيزة أساسية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب ملفات الأمن الإقليمي، وعلى رأسها قضية تايوان التي تظل نقطة احتكاك متكررة بين واشنطن وبكين.

ويرى محللون أن هذا اللقاء يشكّل اختباراً حقيقياً لدبلوماسية “الزعيم إلى الزعيم”، بعد سنوات من التوتر والتصعيد المتبادل. فبينما تحاول الصين التمسك بموقفها الصارم في ما يتعلق بمواردها الاستراتيجية، تسعى إدارة ترامب إلى تحقيق اختراق سريع ينعكس في صورة إنجاز ملموس يُعلن خلال القمة، ما يجعل الرهانات مرتفعة والتوقعات محفوفة بالمخاطر.

ويرجّح خبراء أن نجاح المباحثات قد يفتح الباب أمام انتعاش في العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي العالمي. أما في حال تعثّر الحوار، فقد تدخل العلاقات الأميركية-الصينية مجدداً في دوامة من التصعيد، تتجلى في رسوم جديدة وضغوط متزايدة على سلاسل التوريد الدولية.

وفي ضوء هذه المعادلة الدقيقة، يُنتظر أن يشكّل لقاء بوسان محطة مفصلية ليس فقط في مسار رئاسة ترامب الثانية، بل في مستقبل التوازن بين أعظم اقتصادين في العالم، وسط ترقّب عالمي لما إذا كانت لغة المصالح ستتغلب على إرث الخلافات القديمة.

ترامب الولايات المتحدة الأمريكية السلاح النووي روسيا الرئيس الصيني أوكرانيا غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأسبق الدكتور نبيل فهمي

نبيل فهمي: وجهة النظر العربية باتت أكثر تكاملا وتنسيقا رغم الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط

جانب من الفاعليات

جامعة القاهرة تضيء مبناها التاريخي تضامنًا مع شهر أكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل اليوم

بالصور

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد