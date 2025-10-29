مصدر مسؤول للقاهرة الإخبارية: استمرار جهود الوسطاء لتذليل أية عقبات بخطة الرئيس ترامب

أكد مصدر مسؤول للقاهرة الإخبارية، استمرار جهود الوسطاء في تذليل أية عقبات خاصة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أكدت الأمم المتحدة، أن حصيلة الضربات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة مروعة.

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تواصلت بشكل مكثف منذ مساء الثلاثاء وحتى ساعات صباح اليوم الأربعاء، مستهدفة مختلف محافظات القطاع، ما أدى إلى استشهاد نحو مئة فلسطيني وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، موضحة أن القصف كان الأعنف في المحافظة الوسطى، ولا سيما في مدينة دير البلح ومخيمي البريج والنصيرات، حيث طالت الغارات منازل المدنيين وخيام النازحين، مخلفة دماراً واسعاً.