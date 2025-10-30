قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
130 ألف ضحية.. "التعاون الإسلامي" تدعو لهدنة شاملة في السودان
أسماء بلا أداء.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت
بنمو 8.5%.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص لـ17 مليار جنيه خلال 7 أشهر
سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف
هل تأخر قبول دعائك؟.. عجائب الصلاة على النبي في استجابة الدعاء
مصر تفتح بوابة الحضارة من جديد| أكثر من 30 رئيسا وملكا في حفل افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير يعيد لمصر مكانتها كعاصمة للثقافة والأمان
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. سفير سلطنة عُمان في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إسرائيل تصادق على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم
يريد شراء سيارة.. تفاصيل جسلة الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غواصة نووية و600 مليار دولار.. ترامب يعلن عن صفقات استراتيجية مع كوريا الجنوبية

ترامب ونظيره الكوري الجنوبي
ترامب ونظيره الكوري الجنوبي
علي صالح

في زيارة حاسمة إلى سيول على هامش قمة APEC 2025، أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن صفقات استراتيجية متعددة مع حليفته التاريخية كوريا الجنوبية، تضمنت استثمارات ضخمة، وتوسعة للدفاع البحري، وتخفيضات جمركية متبادلة، ما يعكس تحولاً في أولويات العلاقات الثنائية بين البلدين.

قال ترامب إن كوريا الجنوبية وافقت على ضخ ما يصل إلى 600 مليار دولار في استثمارات موجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، واصفاً هذا الرقم بأنه “تمرين استراتيجي مهم” لتعزيز التصنيع الأمريكي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.


إضافة إلى ذلك، أعلن ترامب أن سيول ستقوم بشراء كميات كبيرة من النفط والغاز الأميركيين في إطار اتفاقية الطاقة، مؤكداً أن هذا البند يعزز “اعتماداً متبادلاً” في مجال الأمن الطاقي بين البلدين.

كما أبرز ترامب أن كوريا الجنوبية قبلت بدفع 350 مليار دولار تقريباً مقابل تخفيض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية، وما يشكل ذلك من خطوة لتسوية مقبلة في العلاقات التجارية بين الحلفاء. هذا الشرط كثُر تداوله في المفاوضات بين البلدين منذ الصيف، حيث كانت سيول تصر على أن هذا الرقم سيُنفذ على دفعات وليس دفعة واحدة، حسب رويترز.

من الجانب العسكري والدفاعي، أعلن ترامب أن كوريا الجنوبية وافقت على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، ما يمثل نقلة نوعية في القدرات البحرية لسيؤول، ويُحتمل أن ينطوي على مراجعة لاتفاقية نووية تاريخية بين البلدين، وفق بيزنس ستاندرد

إلا أن التفاصيل الدقيقة لهذه العهود لا تزال تُخضع لمفاوضات تقنية، إذ يُواصل الطرفان العمل على صياغة البنود والمواعيد التنفيذية. مسؤولون كوريون حذروا من أن الدفع الفوري للمبلغ الكبير قد يؤدي إلى اختلالات في العملة المحلية، أو يثقل كاهل الاقتصاد الكوري الناتج عن الضغوط النقدية. 

ومن المسلم به أن هذه الاتفاقات — إن تم تنفيذها — ستعيد تشكيل العلاقة الأميركية – الكورية، ليس فقط على مستوى التجارة بل أيضاً في الهيكل الاستراتيجي للمنطقة، فصفقة الغواصة النووية على نحوٍ خاص ترسل إشارة لسوا بينها وبين الصين وكوريا الشمالية بأن سيول مستعدة لتوسيع مسؤوليتها الدفاعية، بما يتجاوز مجرد الحماية الأميركية التقليدية.

ويأتي ما أعلن اليوم من قبل ترامب ينتظر أن يُترجَم إلى خطوات عملية على الأرض، وموعد التنفيذ والتوقيت سيكونان المحور الأساسي في تحديد مدى التزام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بهذه الرؤية المشتركة.

دونالد ترامب صفقات استراتيجية قمة APEC 2025 سيول كوريا الجنوبية الولايات المتحدة الأميركية

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

السفير صالح موتلو شن

سفارة أنقرة بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني التركي الـ102 | صور

اليماحي يستقبل رئيس البرلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي

«اليماحي» يثمن مواقف دول أمريكا اللاتينية الداعمة للقضايا العربية |فيديو وصور

من زيارة وفد البرلمان العربي مستشفى سرطان الأطفال

وفد من البرلمان العربي يزور مستشفى سرطان الأطفال

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

