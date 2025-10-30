أمين الحزب الاتحادي السوداني: ما يرتكبه الدعم السريع في الفاشر جرائم ممنهجة تهدف لتفتيت السودان"

قال معتز الفحل، أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، إن ما يرتكبه الدعم السريع من مجازر في مدينة الفاشر يُعد امتدادًا لما وصفه بـ"النهج اللا إنساني" الذي تمارسه هذه الميليشيا ضد الشعب السوداني منذ اندلاع الحرب.

وأوضح الفحل، في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مدينة الفاشر الصامدة تواجه الهجوم رقم 276 الذي تشنه قوات الدعم السريع، بعد أكثر من عامين ونصف من محاولات الحصار والتجويع والترويع، مؤكدًا أن الدمار الذي تشهده المدينة لن ينال من إرادة الشعب السوداني ووحدته.

وأضاف أن انتصار الإرادة الوطنية هو السبيل الوحيد لاستعادة وحدة السودان وديمقراطيته، مشيرًا إلى أن ما يجري في دارفور هو خطة ممنهجة تهدف إلى تفتيت السودان وتدمير بنيته وقتل وتشريد أبنائه.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الدعم السريع تسيطر على مدن غرب دارفور، أكد الفحل أن ذلك غير صحيح، موضحًا أن السيطرة على الفاشر لا تعني السيطرة على الإقليم بأكمله، لافتًا إلى أن القوات الحكومية ما زالت موجودة في نيالا وأجزاء أخرى من دارفور، وأن الجيش السوداني سيستعيد السيطرة على الإقليم كما استعاد الخرطوم والجزيرة وسنار.

وأشار الفحل إلى أن الميليشيا "لن تستطيع الانتصار على إرادة السودانيين"، مؤكدًا أن الدعم السريع تنظيم إرهابي، وأن القيادة العسكرية السودانية تمتلك خططًا وتكتيكات ميدانية كفيلة بحسم المعركة لصالح الدولة.