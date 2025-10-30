قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
مصرع 34 شخصا جراء إعصار "ميليسا" في منطقة الكاريبي
تفاصيل زيارة مدير آثار الأقصر لموقع مقبرة خيتي.. تعاون مصري بولندي يكشف أسرار الدولة الوسطى|صور
روسيا تعلن تدمير 170 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل
الرئيس الصيني لترامب: تنمية بلادنا تواكب رؤيتكم لجعل أمريكا عظيمة مجددا
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر
الصحافة الأمريكية : ترامب خسر الحرب التجارية أمام الصين
الرئيس الصيني: نقدر للغاية دور الرئيس الأمريكي في إنهاء الحرب بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمين الحزب الاتحادي السوداني: ما يرتكبه الدعم السريع في الفاشر جرائم ممنهجة تهدف لتفتيت السودان"

السودان
السودان
هاني حسين

قال معتز الفحل، أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، إن ما يرتكبه الدعم السريع من مجازر في مدينة الفاشر يُعد امتدادًا لما وصفه بـ"النهج اللا إنساني" الذي تمارسه هذه الميليشيا ضد الشعب السوداني منذ اندلاع الحرب.

وأوضح الفحل، في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مدينة الفاشر الصامدة تواجه الهجوم رقم 276 الذي تشنه قوات الدعم السريع، بعد أكثر من عامين ونصف من محاولات الحصار والتجويع والترويع، مؤكدًا أن الدمار الذي تشهده المدينة لن ينال من إرادة الشعب السوداني ووحدته.

وأضاف أن انتصار الإرادة الوطنية هو السبيل الوحيد لاستعادة وحدة السودان وديمقراطيته، مشيرًا إلى أن ما يجري في دارفور هو خطة ممنهجة تهدف إلى تفتيت السودان وتدمير بنيته وقتل وتشريد أبنائه.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الدعم السريع تسيطر على مدن غرب دارفور، أكد الفحل أن ذلك غير صحيح، موضحًا أن السيطرة على الفاشر لا تعني السيطرة على الإقليم بأكمله، لافتًا إلى أن القوات الحكومية ما زالت موجودة في نيالا وأجزاء أخرى من دارفور، وأن الجيش السوداني سيستعيد السيطرة على الإقليم كما استعاد الخرطوم والجزيرة وسنار.

وأشار الفحل إلى أن الميليشيا "لن تستطيع الانتصار على إرادة السودانيين"، مؤكدًا أن الدعم السريع تنظيم إرهابي، وأن القيادة العسكرية السودانية تمتلك خططًا وتكتيكات ميدانية كفيلة بحسم المعركة لصالح الدولة.

السودان الفاشر الدعم السريع اخبار التوك شو الخرطوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

كلب مسعور

إصابة 7 أشخاص في هجوم كلب مسعور بأسيوط

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

صورة أرشيفية

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس 26 راكبا بالشرقية

بالصور

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد