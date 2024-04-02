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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| انخفضت 40 ألف جنيه.. أسعار بي واي دي F3 الجديدة.. نصائح هامة لضمان سلامة الكاوتش بفصل الصيف

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها على السعر الرسمي للسيارة ، ومن ضمن السيارات التي تراجعت أسعارها مينى كوبر موديل 2024 ، وتنتمي كوبر  لفئة السيارات الكوبية ذات البابين .

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت تلك السيارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على سيارات مميزة وبتكنولوجيات متطورة من ضمن تلك السيارات التي انخفضت أسعارها  بي واي دي F3 موديل 2024 .

أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 استقرت بالسوق المصري للسيارات بعد تراجع سعر صرف الدولار ، وذلك لان مع ارتفاع سعر صرف الدولار كان يتم وضع أوفر برايس علي السعر الرسمي للسيارة ، مما أدى إلي ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، اما الآن فـ يوجد اقبال علي شراء السيارات الجديدة بعد استقرار سعر صرف الدولار .

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، بالإضافة إلى أن الصانع الصيني يطرح عدد غير محدود من إصدارات السيارات الجديدة بالسوق المصري لتلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات عائلية وبمميزات تكنولوجية متطورة، ومن ضمن تلك السيارات شانجان CS35 plus الجديدة .

إطارات السيارة من أهم الأجزاء التي تؤثر على أداء السيارة وسلامة الركاب، وبالتالي يجب تغييرها بشكل منتظم للحفاظ على سلامة السائق والركاب ، حيث تؤثر إطارات السيارة على الثبات والتوازن أثناء القيادة ، ومن هنا يجب الحفاظ على إطارات السيارة بحالة جيدة ، وذلك من أجل توفر أفضل أداء على الطرق.

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