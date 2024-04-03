تعرف على إجازة شم النسيم 2024 م

يستعد المواطنون لاستقبال احتفالات متتالية من بينها عيد الفطر المبارك في أبريل الجاري وبعده شم النسيم وعيد العمال في شهر مايو المقبل، لذلك يبحث الكثير عن معرفة اجازة عيد الربيع 2024م، والإجازات المتبقية في شهر مايو.

ويستعرض صدى البلد، موعد إجازة شم النسيم وإجازات شهر مايو 2024م

يوم الخميس 2 مايو.. إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

اليوم الجمعة 3 مايو.. (عطلة أسبوعية)

يوم السبت 4 مايو.. (عطلة أسبوعية)

يوم الأحد 5 مايو.. (إجازة في بعض المؤسسات منها البنوك بمناسبة عيد القيامة).

يوم الإثنين 6 مايو.. إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.

ويعتبر شم النسيم 2024م من المناسبات التي تهل بالبهجة والسرور ، تبدأ بتلوين البيض بألوان زاهية، ثم تناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والملوحة، وهي نفس الأكلات التي اعتاد المصريون القدماء تناولها في هذا اليوم.

ويحتفل المصريون القدماء به منذ 4 آلاف عام، مُخلدين ذكرى موسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود، فعيد شم النسيم في مصر رمزًا للوحدة الوطنية، إذ يجتمع المصريون من مختلف الأديان والثقافات للاحتفال به.

موعد شم النسيم 2024م

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان سابق موعد إجازة شم النسيم لعام 2024، مشيرًا إلى أنه سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، وتأتي في اليوم التالي لاحتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد، جاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء بترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء الأول من شهر مايو إلى اليوم التالي الخميس، لتصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متتالية تبدأ من الخميس وتنتهي الاثنين .