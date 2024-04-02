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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر 2024 الإثنين المقبل

رؤية الهلال
رؤية الهلال

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال، يوم الإثنين المقبل، الموافق 29 رمضان 1445 هجرية، 8 مايو 2024.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، رؤية هلال شهر شوال، لتعلن بهذه الرؤية موعد عيد الفطر 2024 وأول أيام شهر شوال.

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موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في القاهرة والمحافظات

موعد صلاة عيد الفطر

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عيد الفطر المبارك 2024.

وأوضح القومي للبحوث الفلكية، أنه وفقا للحسابات الفلكية سيحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل المقبل 2024، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا، وأن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا، وسينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل.

تكبيرات عيد الفطر

وقالت وزارة الأوقاف، إن التكبير سنة في العيدين، ويَبدأُ وقتُ التكبيرِ في عيدِ الفِطرِ من وقت ثبوت وإعلان رؤية هلال شوال، وهو مذهبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، وقولٌ للمالكيَّة، قال اللهُ تعالى: "وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" ، والمراد بالعِدَّةِ: عِدَّةُ الصَّومِ، والمراد بالتَّكبيرِ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ.

وقيل : يبدأ وقت تكبير عيد الفطر عند الغدو إلى صلاة عيد الفطر، أي عند الخروج من البيوت إلى مصلى العيد، وبه قال الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، ولا حرج على من أخذ بهذا الرأي أو ذاك.

وفيما يتصل بالتكبير قبل صلاة العيد فإننا نؤكد بأنه لا حرج على البدء به في أي وقت كان قبل صلاة العيد، دون التقيد بوقت محدد ، ففي الأمر سعة ومتسع .

ومن صيغ التكبير في عيد الفطر: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد" .
ومنها : "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وعن هذه الصيغة الأخيرة قالت دار الإفتاء المصرية : هي صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم، وقال عنها الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى: "وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".
 

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