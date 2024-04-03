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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيله شيطانية.. عصابة تسرق السولار من خطوط البترول بأسيوط

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (مسئول بإحدى شركات البترول) أنه أثناء تواجده بمقر الشركة تلاحظ له إنخفاض ضغط أحد خطوط البترول الخاص بنقل المواد البترولية (سولار) بدائرة القسم.

 بالإنتقال والفحص أمكن ضبط سيارة نقل بصندوق وبداخلها فنطاس يحوى (10 طن سولار) متوقفة خلف منزل ملك (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) وتبين إمتداد خرطوم من الفنطاس إلى داخل المنزل مثبت داخل حفرة (عمقها 3 أمتار) بوسط المنزل متصلة بخط أنابيب (سولار) وكذا وجود موتور لرفع السولار من الحفرة. 

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل العصابى (مالك المنزل و 4 آخرين "لإثنين منهم معلومات جنائية ") وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات النارية) وعُثر بالمنزل على (الأدوات والمعدات المستخدمة فى سرقة المواد البترولية - دراجة نارية بدون لوحات معدنية) وبمواجهتهم أعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإستخدام الأدوات المضبوطة. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أجهزة وزارة الداخلية التشكيل العصابي البترولية المواد البترولية خطوط البترول خط أنابيب

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