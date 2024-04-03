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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| دراجة تريومف Trident 660 النارية سعرها 420 ألف جنيه.. خطوات سهلة لتحقيق رؤية أفضل أثناء قيادة السيارة؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة تريومف عن اصدار دراجتها النارية الجديد تريومف  Trident 660 Triple Tribute Edition موديل 2024 ، وتظهر بتصميم كلاسيكي في غاية الأناقة والتميز .

يبحث الكثير من المواطنين داخل سوق السيارات المصري عن إصدارات تساعدهم على التنقل ، وتناسب احتياجاتهم من خلال التكنولوجيات التي تتوافر بها من اجل تسهيل عملية القيادة علي السائق والركاب ، وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .

من العوامل الأساسية التي يجب أن  يهتم بها ملاك وقائدو السيارات هي الرؤية ، لأن الرؤية يترتب عليها وضوح العوائق التي تتواجد علي الطرق ، وبالتالي إذا لم تكن الرؤية واضحة أمام سائقي السيارات فذلك يجعلهم أكثر عرضة للحوادث التي تقع علي الطرق .

شنطة السيارة تستخدم لحمل وتنظيم المستلزمات الشخصية، و تستخدم لتخزين الأشياء التي قد تحتاج إليها بشكل متكرر أثناء السفر، مثل العصائر، والحلويات، والأطعمة والمستلزمات الأخرى، وذلك من أجل توفير اكبر مساحة إضافية داخل مقصورة السيارة .

كشفت شركة بي واي دي الصينية عن طرازها بي واي دي Tang الكهربائية الجديدة ، وتنتمي Tang لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .


 

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