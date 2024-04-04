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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ندوة صدى البلد.. سيد أسامة يكشف كواليس شخصية "ميكا"|صور

ميكا
ميكا

حل الفنان الشاب سيد أسامة ضيفا على صدى البلد للحديث عن تفاصيل شخصية “ميكا” والتى يقدمها فى مسلسل خالد نور وولده نور خالد.

وتصدر سيد أسامة “ميكا” التريند المصري بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل بسبب طريقته الغريبة التى يتحدث بها فى المسلسل.

وكشف سيد أسامة خلال الندوة عن تفاصيل شخصية ميكا واستعداده لها، وأيضا كواليس تصوير المشاهد الكوميدية بينه وبين كريم محمود عبد العزيز وشيكو.

 

وتطرق أسامة خلال الندوة عن أصعب المشاهد التى واجهها أثناء التصوير وتقيمه لتجربته الأولى بايجابيتها وسلبيتها.

 

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد

 

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” فى إطار 15 حلقة ، عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد.
 

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سيد أسامة ميكا مسلسل خالد نور وولده نور خالد خالد نور وولده نور خالد

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