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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الاعتراف بفلسطين كعضو كامل بالأمم المتحدة لا يعني إقامة الدولة

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن  الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن في عام 2011 على منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة كان مفاجئا، ومن ثم جرى الذهاب للأمم المتحدة للحصول على عضو مراقب في ديسمبر عام 2012، وأصبحت منذ حينها فلسطين دولة مراقب، بينما كانت في السابق منظمة التحرير الفلسطينية عضو مراقب داخل المنظمة الدولية.

وأضاف " الرقب "، خلال لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أنه بعد ارتفاع الأصوات الدولية بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ظهرت مطالبات بأن يكون هناك اعتراف بجغرافيا فلسطين، وبالتالي جرى تقديم خطة جديدة لتقديمها كمشروع في مجلس الأمن.

وأشار إلى أنه لا بد من أن يمر هذا القرار بالخط الأزرق بحيث يحصل على تأييد 9 أعضاء موافقين ثم لا يكون هناك فيتو أمريكي للتصويت عليه، ولاحقا تصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة ثم الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد هذا القرار، مؤكدا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضو كامل لا يعني إقامة الدولة، ولكنها مرحلة من مراحل الصراع.

أيمن الرقب الفيتو الأمريكي مجلس الأمن فلسطين الأمم المتحدة

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