الأقدار لعبت دورها| أحمد كريمة يسرد تفاصيل مثيرة عن التحاقه بالأزهر

سرد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تفاصيل مثيرة عن التحاقه بالأزهر الشريف، لافتا إلى أنه أصيب بحمى حالت بين دخوله امتحان مسابقة القبول بالمرحلة الإعدادية بالتعليم العام وظللت طريح الفراش.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شاءت الأقدار أن يمر والدي من أمام المعهد الأزهري الإعدادي بمدينة العياط ليتقابل مع أحد زملائه ويخبره أنه يمكن تقديم أوراقي للالتحاق بالمعهد شرط أن يكون حافظا لقدر من القرآن الكريم ولديه خلفية عن مبادئ العلوم الأولية.

تابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وبعد تقديم أوراقي بالمعهد واصلت الصباح بالصباح وعكفت على حفظ ربع القرآن الكريم خلال شهرين ونصف، ونجحت في امتحاني القبول الشفوي والتحريري وأصبحت طالبا في المرحلة الإعدادية بالأزهر الشريف.