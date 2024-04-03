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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخصّصه قانون| أحمد كريمة يفتح النار على عبدالله النجار: «لا علاقة له بالفتوى»|فيديو

أحمد كريمة
أحمد كريمة

شنَّ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، هجومًا حادًا على الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعميد كلية الدراسات العليا السابق، لافتًا إلى أنه متخصص في القانون وليس له علاقة بالفتوى وليس من أهل الذكر.

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تجديد الخطاب الديني ضرورة.. أحمد كريمة يفجر مفاجأة عن الملحدين في مصر

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أحمد كريمة يفتح النار على الإعلام الديني: ليس له أي دور مؤثر.. فيديو

أضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الأمور الشرعية ترد إلى أهل الفقه وجانبه الصواب في هجومه على شخصي بشأن فتوى إفطار أهالي 6 أكتوبر والشيخ زايد على أذان القاهرة يفسد صيامهم.

 

وتابع القنوات الدينية تحوّلت إلى أبواق سياسية بعد 25 يناير وسب وقذف الفنانين والدعاة وكل المخالفين لهم في الرأي، موضحًا أن الإعلام الديني ليس له أي دور مؤثر في الشارع المصري.
 

أحمد كريمة

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