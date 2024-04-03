أحمد كريمة يفتح النار على الإعلام الديني: ليس له أي دور مؤثر.. فيديو

فتح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، النار على الإعلام الديني، لافتا إلى أنه ليس له أي دور مؤثر في الشارع المصري بدليل ارتفاع عدد الملحدين في مصر الذي تجاوز 3 ملايين طبقا للدراسات والإحصاءات الأخيرة ولذلك لا بد من تجديد الخطاب الديني طبقا لما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القنوات الدينية تحولت إلى أبواق لسب وقذف الفنانين والدعاة وكل المخالفين لهم في الرأي.

تابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تعلمت أن أقول الحق ولا أخشى في الله لومة لائم ولم أحصد أي مكاسب مطلقا وأولادي لم يحصلوا على أي وظيفة.

