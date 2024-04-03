أحمد كريمة: درست التصوف سنتين كاملتين على يد الإمام عبد الحليم محمود

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه حضر درس التصوف لمدة سنتين كاملتين على يد فضيلة الدكتور الراحل عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق.

ودخل الدكتور أحمد كريمة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في نوبة بكاء هستيرية على الهواء بعد عرض صورة فضيلة الدكتور الراحل عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق، قائلا: رحمة الله على العالم الرباني الموسوعي.

تابع الدكتور أحمد كريمة، الإمام كان قليل الحديث، ويطرد بعض الطلاب دائما عند دخوله حلقة العلم، وفي يوما طرد أحد الطلاب ووجدته يبكي بكاء شديد فسألته عن السبب فقال لي أصبحت محتلما ولم أتمكن من الاغتسال.