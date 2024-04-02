أحمد كريمة: احتمال كبير تكون هذه ليلة القدر |شاهد

كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن ليلة الثالث والعشرين من المحتمل كثيرا ان تكون هي ليلة القدر كما جاء بحديث الجوهاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي قبلها بليلة انه يسجد في أرضا بها ماء والسماء أمطرت بقدر الله، مؤكدا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلتها صلى واخبر أنها ليلة القدر.

وأكمل كريمة :"نحن في ليال عشر، والله تعالى أقسم بها :" والفجر وليال عشر".

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن العشر الأواخر من رمضان هي الثلث الاخير من رمضان، العشر الأخير من رمضان وفيه ليلة القدر وينتهي بعيد الفطر، والعشر الاول من ذي الحجه وفيه يوم عرفة وينتهي بيوم النحر وفيه التاسوعاء وينتهي بعاشوراء.