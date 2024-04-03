أحمد كريمة يروى تفاصيل طرد الإمام عبد الحليم محمود لأحد طلابه

روى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قصة مثيرة عن طرد فضيلة الدكتور الراحل عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق لأحد طلابه.

وقال الدكتور أحمد كريمة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الإمام كان قليل الحديث، ويطرد بعض الطلاب دائما عند دخوله حلقة العلم، وفي يوم طرد أحد الطلاب ووجدته يبكي بكاء شديدا فسألته عن السبب فقال لي أصبحت على غير طهارة ولم أتمكن من الاغتسال.

ودخل الدكتور أحمد كريمة، في نوبة بكاء هستيرية على الهواء بعد عرض صورة فضيلة الدكتور الراحل عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق، قائلا: رحمة الله على العالم الرباني الموسوعي، لافتا إلى أنه درس علي يديه التصوف لمدة سنتين كاملتين.