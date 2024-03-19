أحمد كريمة: ربنا لا يفوض أحدا بإدخال آخر الجنة أو النار







قال الدكتور احمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إننا نردد اي تعلمنا حدود الأدب في الحديث ليس لا وصاية على الخلق وهي "مالك يوم الدين"، مضيفاً أن الله لا يفوض أحداً بإدخال أحد الجنة أو بإدخال أحد النار.





وأضاف « كريمة » خلال لقائه في برنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن "مالك يوم الدين" له الخلق والأمر، موضحاً أن اية في سورة الحج توضح وتحسم أمر الجنة لمن، " إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد".





وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن فالخلق خلقه والجزاء هو من يقدره مالك يوم الدين، يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار.



